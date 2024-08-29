Karşıyaka Belediyesi Tiyatrosu Yaz Dönemi Temel Oyunculuk Eğitimi Sonuçlandı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Tiyatrosu Yaz Dönemi Temel Oyunculuk Eğitimi Sonuçlandı

Karşıyaka Belediyesi Tiyatrosu, yaz dönemi temel oyunculuk eğitimi sonunda renkli bir final gösterisi düzenledi. Kursiyerler, iki aylık eğitim sürecinde yeteneklerini geliştirerek sahneye çıktı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tiyatronun yeni sezonda da sanatseverlerle buluşmaya devam edeceğini belirtti.

29.08.2024 14:21  Güncelleme: 15:12
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi Tiyatrosu, 'Yaz Dönemi Temel Oyunculuk Eğitimi' ile sahneye yeni yetenekler kazandırdı. Çocuk ve yetişkin kursiyerler, iki aylık eğitim sonunda renkli final gösterilerine imza attı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yaz kurslarını başarıyla tamamlayan Belediye Tiyatromuz, yeni sezonda birbirinden güzel oyunlarla sanatseverler ile buluşmaya devam edecek" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, tiyatroya ilgi duyan yurttaşların yeteneklerini geliştirmesine destek olmak için 'Yaz Dönemi Temel Oyunculuk Eğitimi' düzenledi. Kursiyerler, iki aylık süreçte Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nun profesyonel eğitici kadrosu eşliğinde ses, ritim, diksiyon, doğaçlama, karakter incelemesi, mimik, nefes, güven-özgüven ve rol üzerine eğitim aldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde düzenlenen final gösterisinde yeteneklerini sergiledi.

12 oyundan skeçler sahnelendi

Gösteride 'Yedi Kocalı Hürmüz', 'Keşanlı Ali Destanı', 'Sulukule', 'Sevgili Doktor', 'Kadınlık Bizde Kalsın', 'Ah Şu Gençler', 'Uzun Beyaz Bulut Gelibolu', 'Büyüklere Öyküler TV', 'Ayşen'in Rüyası', 'Yurdumun Ormanları', 'Pampala'da Savaş Hazırlıkları' ve Eşek Muhabbeti' oyunlarından skeçler sahnelendi. Oyunun sahne, dekor ve kostüm ögelerinin tamamı Belediye Tiyatrosu ve oyuncuları tarafından hazırlandı. İzleyiciden tam not alan gösteride, toplam 127 kursiyer sahne aldı. Yeni sezona Ekim ayında başlayacak tiyatro, iki yetişkin, iki çocuk oyununu vatandaşlarla buluşturacak. Yaz Dönemi Temel Oyunculuk Eğitimi'nde başarılı olan kursiyerler de bu oyunlarda rol alabilecek.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yaz Dönemi Temel Oyunculuk Eğitimi'ni başarıyla tamamlayarak final gösterilerinde sahne alan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Belediye Tiyatrosu ekibine de Karşıyaka'nın kültür-sanat kenti kimliğine sundukları katkıdan ötürü teşekkür ediyorum. Nitelikli eğitimlerimiz ve profesyonel eğitici kadromuzla tiyatroya yeni yeteneklerin kazandırılmasına destekte bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nu daha ileriye taşımak, vatandaşlarımızın sanatla iç içe bir yaşam sürmesine katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Tiyatrosu Yaz Dönemi Temel Oyunculuk Eğitimi Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi Tiyatrosu Yaz Dönemi Temel Oyunculuk Eğitimi Sonuçlandı - Son Dakika
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