Karşıyaka Belediyesi U14 Erkek Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi İlçe U14 Erkek Atletizm Takımı, Sivas'ta düzenlenen U14 Takım Türkiye Şampiyonası finalinde şampiyon oldu. Takımı kutlayan Başkan Yıldız Ünsal, "Muhteşem bir başarıya imza atan takımımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, yetiştirdiği genç yetenekler ile ilçeye başarılar kazandırmaya devam ediyor. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda, 8 farklı branşta mücadele eden takım, başarılarını birincilik kupası ile taçlandırdı. Sivas'ta düzenlenen ve kıyasıya rekabetin yaşandığı final yarışmalarında aldığı puanlar ile zirveye yerleşen gençlerin başarısı, ilçede büyük sevinç yarattı.

"Her zaman destekçisiyiz"

Şampiyon takımı tebrik eden Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sivas'ta katıldıkları U14 Takım Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıları şampiyonluk ile taçlandıran sporcularımızı kutluyorum. Bu bizim için gerçekten büyük bir gurur. Sporun ve sporcunun kenti Karşıyaka'nın bu kimliğini koruması ve sürdürmesine sağladıkları katkı ve bize yaşattıkları sevinç için yürekten teşekkür ederim. Sporcularımıza bundan sonraki tüm organizasyonlarda başarılar diliyorum. Biz de her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.