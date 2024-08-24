Karşıyaka Belediyesi Ücretsiz Halk Oyunları Kursu Düzenliyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Ücretsiz Halk Oyunları Kursu Düzenliyor

Karşıyaka Belediyesi Ücretsiz Halk Oyunları Kursu Düzenliyor

Karşıyaka Belediyesi, halk oyunları kültürünü yaygınlaştırmak ve yeni nesillere taşımak için ücretsiz kurs hizmeti başlatıyor. 9 yaş ve üzeri herkese açık olan kursa katılmak isteyenler, 26 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek.

24.08.2024 12:51  Güncelleme: 13:20
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(İZMİR)- Karşıyaka'da yaşayan vatandaşların sanatla bağını güçlendirmeyi amaçlayan Karşıyaka Belediyesi, ücretsiz halk oyunları kursu düzenliyor. 9 yaş ve üzeri herkese açık olan kursa katılmak isteyenler, 26 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek. Başkan Yıldız Ünsal, "Yörelerimizi danslarıyla tanımak isteyen herkesi halk dansları kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, halk oyunları kültürünü yaygınlaştırmak ve yeni nesillere taşımak için ücretsiz kurs hizmeti başlatıyor. Karşıyaka Belediyesi Orkestra Müdürlüğü tarafından düzenlenen halk oyunları kursuna katılmak isteyen 9 yaş ve üzeri vatandaşlar, 26 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında 0232 365 69 12 ve 0530 394 95 74 numaraları hatlara başvuruda bulunarak kayıt oluşturabilecek.

30 Eylül'de başlayacak

Bahçelievler Katlı Pazar Yeri'nin üst katında bulunan Karşıyaka Belediyesi Orkestra Müdürlüğü'nde yapılacak halk oyunları kursları çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde gerçekleştirilecek. Genç ve yetişkinler için dersler hafta içi her gün 17.00-21.00 saatleri arasında, 9-14 yaş aralığındaki çocuklar için ise cumartesi günleri saat 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak. Eğitimler 30 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Kursiyerler yıl sonu gösterisi ile birlikte sene içinde yapılacak çeşitli organizasyonlarda yer alacak. Çocuk kursiyerlerin de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir gösteri hazırlaması planlanıyor.

"Kültürümüzün vazgeçilmez parçası"

Halk danslarının Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Halk dansları toplumumuzun, kültürümüzün en önemli değerlerinden biri. Bu vazgeçilemez değeri yaşatmak ve geleceğe taşımak için çeşitli organizasyonlar ve eğitimler düzenliyoruz. Bu doğrultuda, yörelerimizi danslarıyla tanımak isteyen 9 yaş üstündeki tüm vatandaşlarımızı halk oyunları kursumuza bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Ücretsiz Halk Oyunları Kursu Düzenliyor - Son Dakika

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