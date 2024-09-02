Karşıyaka Belediyesi Ücretsiz Jimnastik Kursu Düzenledi - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Ücretsiz Jimnastik Kursu Düzenledi

Karşıyaka Belediyesi Ücretsiz Jimnastik Kursu Düzenledi

Karşıyaka Belediyesi, vatandaşın talebi üzerine ücretsiz jimnastik kursu düzenledi. Kursa 45 çocuk katıldı ve 5 hafta boyunca eğitim aldılar. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, vatandaşların taleplerini yerine getirmek için çalıştıklarını belirtti.

02.09.2024 14:07  Güncelleme: 14:25
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, vatandaştan gelen talep üzerine ücretsiz jimnastik kursu düzenledi. Açık alandaki kursta konuşan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek ve yüzlerini güldürmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Fikri Altay Mahallesi'nde yaşayan çocukları yaz tatilinde sporla buluşturmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz jimnastik kursu düzenledi. Mahalle Muhtarı Kezban Çaydam'ın ilettiği talep üzerine gerçekleştirilen kursa 45 çocuk katıldı. 4-6 yaş ve 7-10 yaş gruplarına ayrılan çocuklara 5 hafta boyunca eğitim verildi. Açık havada yapılan derslerde jimnastik becerilerini geliştiren çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Kursun çocuklar için çok yararlı olduğunu belirten aileler ücretsiz olarak sunulan hizmet için Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Daha mutlu bir kent yaşamı için"

Vatandaşlardan gelen tüm talep ve önerileri dikkate alarak yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Düzenlediğimiz jimnastik kursu, bu çabalarımızın güzel örneklerinden biri oldu. Katılan çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizi katılımcı demokrasi ilkesiyle yönetiyor, bu anlayışla bize iletilen talep ve önerileri büyük bir titizlikle değerlendiriyoruz. İmkan ve ihtiyaçlar ölçüsünde tüm uygulanabilir istekleri tek tek yerine getiriyoruz. Daha mutlu ve güzel bir kent yaşamı için var gücümüzle çalışmaya, hizmetlerimize halkımızla birlikte yön vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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