Karşıyaka Belediyesi Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmasını Tamamladı

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, yangından zarar gören yerleşim yerlerinde hasar tespit çalışmasını tamamladı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "İlk etapta belediyemizin imkanlarıyla acil olan ihtiyaçlar için yardımda bulunacağız. Bizim imkanlarımızı aşan durumları da İzmir Büyükşehir Belediye'miz, İzmir Valiliği'miz ve ilgili Bakanlıklara bildireceğiz. bu yangının yaralarını da birlikte saracağız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, geçen hafta çıkan orman yangınının söndürülmesinin hemen ardından harekete geçti. Kaymakamlık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın raporları doğrultusunda Sancaklı Köyü ve Zübeyde Hanım Mahallesi'nde hasar oluşan adreslere ulaşıldı. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Vatandaş Katılım Birimi ekipleri, köy muhtarı İlhan Kaya'nın da katılımıyla görüşmeler yaptı. Hasar gören 4 adreste toplam 17 küçükbaş, 50 tavuk ve 3 köpeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Zübeyde Hanım Mahallesi'nde ise Muhtar Figen Tunç'un katılımıyla, çatısı yanan Manolya Apartmanı ve boş olan bir müstakil evin hasar durumu kontrol edildi. Tespit edilen hasar raporlaştırılarak, Belediye'nin ilgili müdürlüklerine iletildi.

"Acil olan ihtiyaçlar için yardımda bulunacağız"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yaşanan orman yangınının yürekleri yaktığını belirterek, "Sancaklı Köyü'nde ne yazık ki 4 adreste, Zübeyde Hanım Mahalle'mizde de 2 adreste hasar oluştu. Köyümüzde hayvanları kaybettik. Bunlar hepimizin canını yakıyor. Ama bize düşen şu an yaraları sarmak için harekete geçmek. Ekiplerimiz, yangının kontrol altına alındığı ilk günden itibaren hasar tespiti yaptılar. İlk etapta Belediye'mizin imkanlarıyla acil olan ihtiyaçlar için yardımda bulunacağız. Ardından bizim imkanımızı aşan durumları da İzmir Büyükşehir Belediye'miz, İzmir Valiliği'miz ve ilgili Bakanlıklara bildireceğiz. Tüm afetlerde olduğu gibi bu yangının yaralarını da birlikte saracağız" diye konuştu.