Karşıyaka Belediyesi Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmasını Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka Belediyesi Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmasını Tamamladı

Karşıyaka Belediyesi Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmasını Tamamladı

Karşıyaka Belediyesi, yangından zarar gören yerleşim yerlerinde hasar tespit çalışmasını tamamladı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "İlk etapta belediyemizin imkanlarıyla acil olan ihtiyaçlar için yardımda bulunacağız. Bizim imkanlarımızı aşan durumları da İzmir Büyükşehir Belediye'miz, İzmir Valiliği'miz ve ilgili Bakanlıklara bildireceğiz. bu yangının yaralarını da birlikte saracağız" dedi.

21.08.2024 13:05  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, yangından zarar gören yerleşim yerlerinde hasar tespit çalışmasını tamamladı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "İlk etapta belediyemizin imkanlarıyla acil olan ihtiyaçlar için yardımda bulunacağız. Bizim imkanlarımızı aşan durumları da İzmir Büyükşehir Belediye'miz, İzmir Valiliği'miz ve ilgili Bakanlıklara bildireceğiz. bu yangının yaralarını da birlikte saracağız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, geçen hafta çıkan orman yangınının söndürülmesinin hemen ardından harekete geçti. Kaymakamlık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın raporları doğrultusunda Sancaklı Köyü ve Zübeyde Hanım Mahallesi'nde hasar oluşan adreslere ulaşıldı. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Vatandaş Katılım Birimi ekipleri, köy muhtarı İlhan Kaya'nın da katılımıyla görüşmeler yaptı. Hasar gören 4 adreste toplam 17 küçükbaş, 50 tavuk ve 3 köpeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Zübeyde Hanım Mahallesi'nde ise Muhtar Figen Tunç'un katılımıyla, çatısı yanan Manolya Apartmanı ve boş olan bir müstakil evin hasar durumu kontrol edildi. Tespit edilen hasar raporlaştırılarak, Belediye'nin ilgili müdürlüklerine iletildi.

"Acil olan ihtiyaçlar için yardımda bulunacağız"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yaşanan orman yangınının yürekleri yaktığını belirterek, "Sancaklı Köyü'nde ne yazık ki 4 adreste, Zübeyde Hanım Mahalle'mizde de 2 adreste hasar oluştu. Köyümüzde hayvanları kaybettik. Bunlar hepimizin canını yakıyor. Ama bize düşen şu an yaraları sarmak için harekete geçmek. Ekiplerimiz, yangının kontrol altına alındığı ilk günden itibaren hasar tespiti yaptılar. İlk etapta Belediye'mizin imkanlarıyla acil olan ihtiyaçlar için yardımda bulunacağız. Ardından bizim imkanımızı aşan durumları da İzmir Büyükşehir Belediye'miz, İzmir Valiliği'miz ve ilgili Bakanlıklara bildireceğiz. Tüm afetlerde olduğu gibi bu yangının yaralarını da birlikte saracağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İzmir Valiliği, İzmir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmasını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
12:23 İzmir’de endişe yaratan görüntü: Körfez ölü balıklarla kaplandı İzmir'de endişe yaratan görüntü: Körfez ölü balıklarla kaplandı
11:01 Önce dövdüler sonra bıçakladılar İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada Önce dövdüler sonra bıçakladılar! İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada
07:59 Hastanedeki Reha Muhtar’ın evine polis gitti Aranan oğulları anne Deniz Uğur’a teslim edilecek Hastanedeki Reha Muhtar'ın evine polis gitti! Aranan oğulları anne Deniz Uğur'a teslim edilecek
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:53 Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 16:24:29. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmasını Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement