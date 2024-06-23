Karşıyaka Belediyesi Yaz Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Yaz Etkinlikleri Başlıyor

Karşıyaka Belediyesi Yaz Etkinlikleri Başlıyor

Karşıyaka Belediyesi'nin yaz aylarında düzenlediği 'Sokak Senin' etkinlikleri bu yıl da devam edecek. İlk buluşma 26 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinliklerde çocuklara ve mahalle sakinlerine yönelik birçok aktivite yer alacak.

23.06.2024 14:04  Güncelleme: 14:48
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin yaz aylarında her hafta farklı bir mahallede düzenlediği "Sokak Senin" etkinlikleri bu yıl da devam edecek. İlk buluşmayı 26 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştireceklerini söyleyen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Birlik ve beraberlik ruhuyla keyifli anlar paylaşacağımız etkinliklerimize herkesi bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, geleneksel hale getirdiği "Sokak Senin" etkinlikleri ile bu yaz da yaşamı sokağa taşıyacak. Yılın ilk buluşması 26 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'da Cumhuriyet Mahallesi 6625 Sokak'ta gerçekleştirilecek. Çocuklara ve mahalle sakinlerine yönelik program kapsamında geleneksel oyunlar, ritim atölyesi, masal anlatımı, yüz boyama, dans gösterileri, spor aktiviteleri, tohum dikimi, köpük gösterisi, boyama, takı ve geri dönüşüm atölyeleri yapılacak.

Her hafta başka bir mahalle

Buluşmada hem çocuklar hem de aileleri, komşuları ve arkadaşları ile bir arada eğlenceli saatler geçirme imkanı bulacak. Her hafta çarşamba günleri farklı bir mahallede gerçekleştirilecek etkinliklerin duyuruları, Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılacak.

"Herkesi bekliyoruz"

Yazın neşe ve coşkusuna ortak olmak isteyen herkesi 'Sokak Senin' buluşmalarına davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Bu keyifli etkinlikler ile hem komşuluk ilişkilerini canlandırarak toplumsal iletişimi güçlendirmeyi hem de kent yaşamına renk katmayı amaçlıyoruz. Unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarıyla, atölyelerle, spor ve sanat aktiviteleriyle neşeli anlar yaşayacak, hayatı coşkuyla sokağa taşıyacağız. Renkli sokak kültürünü doyasıya yaşayacağımız etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Yaz Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika

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