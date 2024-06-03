Karşıyaka Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Karşıyaka Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Karşıyaka Belediyesi, çocuk ve gençlerin tatil dönemini sporla ve nitelikli aktiviteler ile değerlendirmesini sağlamak amacıyla 'Yaz Spor Okulları' düzenliyor. 11 farklı branşta açılacak kurslara kayıtlar başladı.

03.06.2024 11:23  Güncelleme: 11:25
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin 11 farklı branşta gerçekleştireceği 'Yaz Spor Okulları'na kayıtlar başladı. Karşıyakalıları sporla buluşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Tüm çocuk ve gençlerimizi kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, çocuk ve gençlerin tatil dönemini sporla ve nitelikli aktiviteler ile değerlendirmesini sağlamak amacıyla 'Yaz Spor Okulları' düzenliyor. Belediye Spor İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek eğitimler kapsamında voleybol, aikido, atletizm, temel hareket eğitimi, masa tenisi, jimnastik, okçuluk, yüzme, kano, basketbol ve judo branşlarında kurslar verilecek.

Modern tesislerde nitelikli eğitim

Eğitimler Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı modern tesislerde gerçekleştirilecek. Voleybol ve aikido kurslarına Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu; atletizme Semra Aksu Atletizm Pisti; temel hareket eğitimi, masa tenisi, jimnastik ve okçuluğa 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Yüzme dersleri Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu'nda, kano dersleri ise Tahir Secder Akıncı Deniz Kanosu Eğitim Merkezi'nde verilecek. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde de jimnastik ve judo eğitimleri olacak. Toplam 11 farklı branşta açılacak kurslara katılım kontenjanla sınırlı tutulurken, eğitimler 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Haydi çocuklar spora!

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Sporun ve sporcunun kenti Karşıyaka'nın bu kimliğini korumak ve güçlendirmek için çalışıyoruz. Çocuklarımızın yaz tatilinde hem bedensel, ruhsal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek hem de boş zamanlarını nitelikli aktiviteler ile değerlendirmesine katkıda bulunmak için Yaz Spor Okullarımızı başlatıyoruz. Tüm çocuk ve gençlerimizi kurslarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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