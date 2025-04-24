Karşıyaka'da 23 Nisan Coşkusu: Ege Türküleri Konseri - Son Dakika
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Karşıyaka'da 23 Nisan Coşkusu: Ege Türküleri Konseri

Karşıyaka\'da 23 Nisan Coşkusu: Ege Türküleri Konseri

Karşıyaka Oda Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği 'Ege Türküleri' konserinde, geçmiş dönem belediye başkanlarını bir araya getirdi. Başkan Ünsal, müziğin birleştirici gücüne vurgu yaptı.

24.04.2025 13:10  Güncelleme: 13:53
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(İZMİR) - Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), 23 Nisan etkinlikleri kapsamında "Ege Türküleri" konseri verdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bu özel günde bizlerle olan tüm sanatseverlere ve eski belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Ege Türküleri" temasıyla düzenlenen KODA konseri, geçmiş dönem belediye başkanlarını bir araya getirdi.

Ünsal'ın davetiyle geceye katılan eski başkanlar Şebnem Tabak, Cevat Durak ve Hüseyin Mutlu Akpınar, yüzlerce Karşıyakalı ile bayram coşkusunu paylaştı. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde, Ege'nin hafızalara kazınan türkülerinin hikayeleri anlatıldı; klasik müzikle harmanlanarak dinleyicilere sunuldu. Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da sahne performanslarıyla izleyenlere görsel şölen sundu.

Gecede konuşan Başkan Ünsal, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, şunları söyledi:

" Müzik, bizleri birleştiren, geçmişimizi hatırlatan ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan en güçlü anlatım biçimlerinden biri. Bu anlamlı konserin, yalnızca Ege'nin büyüleyici türkülerini klasik bir yorumla sunmakla kalmayıp, bizlere birlik ve dayanışmanın önemini de hatırlattığına inanıyorum. Karşıyaka'nın geçmişinden bugüne belediye başkanlığını yapmış değerli isimlerin bu akşam aramızda olması da kentimize hizmet eden herkesin ortak bir mirası paylaştığını gösteren çok kıymetli bir tablo. Başkanlarımıza, aramızda olan sanatseverlere ve değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak, sanata ve kültüre verdiğimiz destekle, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

23 Nisan etkinlikleri kapsamında ayrıca Cordelion Tay Park'ta "Çocuk Şenliği" düzenlendi. Şişme oyun parkurları, yüz boyama etkinlikleri, palyaçolar, jonglörler, tahta bacak gösterileri ve Alp Abi stand-up gösterisi çocuklarla buluştu. Gün boyunca pamuk şeker, patlamış mısır ve macun ikramı yapıldı.

Zübeyde Hanım Mahallesi 100. Yıl Meydanı'nda ise "7'den 77'ye Çocuk Bayramı" buluşması gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı ile iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, müzik dinletisi ile çeşitli gösteriler sergilendi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da 23 Nisan Coşkusu: Ege Türküleri Konseri - Son Dakika

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