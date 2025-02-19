Karşıyaka'da Anaokulu Öğrencileri Fidan Dikti - Son Dakika
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Karşıyaka'da Anaokulu Öğrencileri Fidan Dikti

Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Zeliha-Mehmet Beydağı Anaokulu'nda düzenlenen fidan dikme etkinliğinde öğrenciler, doğayı koruma bilincini yaymak için bir araya geldi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinlikte miniklerin diktiği her fidanın geleceğe nefes olacağını belirtti.

19.02.2025 15:18  Güncelleme: 16:35
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Zeliha-Mehmet Beydağı Anaokulu'nda fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında anaokulu öğrencileri çeşitli türdeki fidanları toprakla buluşturdu. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Doğayı koruma bilincini yaygınlaştırmak, yeni nesillerin bu bilinçle yetişmesine katkı sunmak ve daha yeşil bir kent yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi ile Karşıyaka Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu iş birliğinde fidan dikme etkinliği düzenlendi. Zeliha-Mehmet Beydağı Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte anaokulu öğrencileri Karşıyaka Orman Bölge Müdürlüğü'nden temin edilen fidanları okul bahçesinde toprakla buluşturdu. Etkinlikte ayrıca, orman ve bitki konulu masallar anlatıldı, şarkılar söylendi.

Ünsal: "Geleceğe nefes olacak"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğayla iç içe olmaları, çevreyi koruma bilinciyle büyümeleri bizler için büyük bir gurur kaynağı. Burada minik ellerin diktiği her fidan Karşıyaka'nın geleceğine nefes olacak ve bu çok kıymetli. Karşıyaka Belediyesi olarak doğayı koruma bilincini yaygınlaştırmak ve daha yeşil bir kent yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı etkinliğe katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Karcı: "yeşil bir gelecek ancak yeni nesillerin bilinçli bireyler olarak yetişmesi ile mümkün"

Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı ise, "Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu olarak, çocukların doğayla erken yaşta tanışmasını önemsiyoruz. Daha aydınlık ve yeşil bir gelecek ancak yeni nesillerin bilinçli bireyler olarak yetişmesi ile mümkün. Kent Konseyi olarak daha yeşil bir Karşıyaka için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Fidan dikme etkinlikleri Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı diğer anaokullarında da sırayla gerçekleştirilecek. Bir sonraki etkinliğin, 11 Mart Salı günü Şebnem Tabak Anaokulu'nda yapılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Anaokulu Öğrencileri Fidan Dikti - Son Dakika

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