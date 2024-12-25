Karşıyaka'da Dezavantajlı Çocuklar İçin 'Bir Yumak Bir Gülüş' Projesi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka'da Dezavantajlı Çocuklar İçin 'Bir Yumak Bir Gülüş' Projesi Başlatıldı

Karşıyaka Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen 'Bir Yumak Bir Gülüş' projesi, dezavantajlı çocuklar için atkı ve bere örmeyi amaçlayan gönüllü kadınları bir araya getiriyor. Proje kapsamında üretilen el emeği ürünler, Manisa'daki bir köy okulundaki çocuklara hediye edilecek.

25.12.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Karşıyaka'da dezavantajlı çocuklar yararına 'Bir Yumak Bir Gülüş' projesi başlatıldı. Karşıyaka Belediyesi'nin destekleriyle Fikri Altay Mahalle Muhtarlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında bir araya gelen gönüllü kadınlar, ördükleri atkı ve bereleri Manisa'daki bir köy okulunun öğrencilerine armağan edecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yeter ki bir çocuğun yüzü gülsün, kalbi ısınsın. Elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin destekleriyle dayanışma hareketi başlatan Fikri Altay Mahalle Muhtarlığı, 'Bir Yumak Bir Gülüş' projesi ile dezavantajlı çocukların yaşamına dokunacak. Proje kapsamında Mahalle Muhtarı Kezban Çaydam'ın çağrısıyla bir araya gelen 25 gönüllü kadın, yaklaşık bir haftada 50 çocuk için atkı ve bere ördü. El emeği göz nuruyla hazırlanan atkı ve bereler, Manisa'da bulunan Yeşilköy İlkokulu'nda eğitim gören çocuklara bizzat gönüllüler tarafından hediye edilecek. Karşıyaka Belediyesi de gönüllülere araç tahsis edecek.

Ünsal: "Geleceğe yönelik umutlarımızı taze tutuyor"

Gösterdikleri duyarlılık için mahalle muhtarına ve gönüllü ekibe teşekkürlerini ileten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Ülke olarak hem maddi hem de manevi anlamda birçok problemle mücadele ederken dayanışma ruhuyla gerçekleştirilmiş çalışmalar görmek, geleceğe yönelik umutlarımızı taze tutuyor. Dezavantajlı çocuklarımız için emek verip böylesine güzel bir projeyi hayata geçiren, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak, Karşıyakalı kadınların elleriyle büyüttüğü bu örnek dayanışmaya destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Tüm kalbimizle ve imkanlarımızla, elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çaydam: "Amacımız bir gülümseme"

Fikri Altay Mahalle Muhtarı Kezban Çaydam da "Bu aslında ilk projemiz ve başladıktan sonra gelen desteklerle başka projeleri de hayata geçirebileceğimizi gördük. Bir çocuğun yüzünü güldürmenin verdiği huzur bambaşka. Umarım birçok çocuğun yüreğine dokunmayı başarırız. Desteklerini bizden esirgemeyen Belediye Başkanımız Yıldız Ünsal ve ekibine çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Manisa, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Dezavantajlı Çocuklar İçin 'Bir Yumak Bir Gülüş' Projesi Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:37 Erdoğan gazetecinin “Ek zam yapılacak mı“ sorusunu yanıtsız bıraktı Erdoğan gazetecinin "Ek zam yapılacak mı?" sorusunu yanıtsız bıraktı
13:19 Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’i ziyaret edecek Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:30 Kazakistan’da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
19:24 Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı Arda Güler, yılın en iyi genç futbolcuları arasında yer aldı
19:23 Muğla’da 3.9 büyüklüğünde deprem Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
19:12 TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi TIR sürücüsünün vücudundan çıkanlar şaşkına çevirdi
19:00 Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’den istifa etti Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti'den istifa etti
18:54 Balıkesir’deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi Balıkesir'deki patlamanın yarattığı hasar görüntülendi
18:34 Meclis’teki ’çatı gruba’ Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor Meclis'teki 'çatı gruba' Yeniden Refah Partisi de dahil oluyor
18:30 Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi
18:00 Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir Gelecek-Saadet grubundan yeni formül: DEVA Partisi sürece dahil olabilir
17:49 Beşiktaş’ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın listeleri belli oldu Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 14:39:31. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Dezavantajlı Çocuklar İçin 'Bir Yumak Bir Gülüş' Projesi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.