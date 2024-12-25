Karşıyaka'da Dezavantajlı Çocuklar İçin 'Bir Yumak Bir Gülüş' Projesi Başlatıldı

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(İZMİR) - Karşıyaka'da dezavantajlı çocuklar yararına 'Bir Yumak Bir Gülüş' projesi başlatıldı. Karşıyaka Belediyesi'nin destekleriyle Fikri Altay Mahalle Muhtarlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında bir araya gelen gönüllü kadınlar, ördükleri atkı ve bereleri Manisa'daki bir köy okulunun öğrencilerine armağan edecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yeter ki bir çocuğun yüzü gülsün, kalbi ısınsın. Elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin destekleriyle dayanışma hareketi başlatan Fikri Altay Mahalle Muhtarlığı, 'Bir Yumak Bir Gülüş' projesi ile dezavantajlı çocukların yaşamına dokunacak. Proje kapsamında Mahalle Muhtarı Kezban Çaydam'ın çağrısıyla bir araya gelen 25 gönüllü kadın, yaklaşık bir haftada 50 çocuk için atkı ve bere ördü. El emeği göz nuruyla hazırlanan atkı ve bereler, Manisa'da bulunan Yeşilköy İlkokulu'nda eğitim gören çocuklara bizzat gönüllüler tarafından hediye edilecek. Karşıyaka Belediyesi de gönüllülere araç tahsis edecek.

Ünsal: "Geleceğe yönelik umutlarımızı taze tutuyor"

Gösterdikleri duyarlılık için mahalle muhtarına ve gönüllü ekibe teşekkürlerini ileten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Ülke olarak hem maddi hem de manevi anlamda birçok problemle mücadele ederken dayanışma ruhuyla gerçekleştirilmiş çalışmalar görmek, geleceğe yönelik umutlarımızı taze tutuyor. Dezavantajlı çocuklarımız için emek verip böylesine güzel bir projeyi hayata geçiren, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak, Karşıyakalı kadınların elleriyle büyüttüğü bu örnek dayanışmaya destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Tüm kalbimizle ve imkanlarımızla, elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çaydam: "Amacımız bir gülümseme"

Fikri Altay Mahalle Muhtarı Kezban Çaydam da "Bu aslında ilk projemiz ve başladıktan sonra gelen desteklerle başka projeleri de hayata geçirebileceğimizi gördük. Bir çocuğun yüzünü güldürmenin verdiği huzur bambaşka. Umarım birçok çocuğun yüreğine dokunmayı başarırız. Desteklerini bizden esirgemeyen Belediye Başkanımız Yıldız Ünsal ve ekibine çok teşekkür ederiz" dedi.