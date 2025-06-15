Karşıyaka'da El Emeği Gece Pazarı Sezonu Açıldı

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesince kadın üreticileri destekleme amacıyla düzenlenen El Emeği Gece Pazarı sezonu açtı. Hergele Meydanı'nda kurulan pazarda stant açan kadın üreticiler, el emeğini kazanca dönüştürme fırsatı yakaladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Üreten kadınların yanında olmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından geçen yaz başlatılan El Emeği Gece Pazarı, bu sene de kadın üreticileri, tüketicilerle aracısız buluşturuyor. Karşıyaka Çarşısı'nda, Vapur İskelesi karşısındaki Hergele Meydanı'nda kurulan pazarda, başvuru sürecinde belirlenen yaklaşık 40 kadın üretici stant açarak el emeği ürünlerini sergiledi. 20.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan pazarda el emeğiyle üretilen takı, tekstil ve dekoratif ürünler sergileniyor.

Her çarşamba kurulacak

Dayanışmayı büyüten ve kadın emeğini görünür kılan pazar, her çarşamba akşamı kurulacak.

Emekçi kadınlara dört hafta için tahsis edilen tezgahlar, bu süre sonunda farklı üreticilere geçecek. İkinci dönem için ise yeniden başvuru ve değerlendirme süreci işletilecek. Böylece daha fazla kadın üretici, el emeğini kazanca dönüştürme fırsatı yakalayacak.

"Toplumsal dayanışmanın ve üretimin buluşma noktası olarak görüyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, konuya ilişkin açıklamasında, "Kadınların emeğini görünür kılmak amacıyla düzenlediğimiz El Emeği Gece Pazarı'nı sadece bir pazar değil, toplumsal dayanışmanın ve üretimin buluşma noktası olarak görüyoruz. Emek veren, üreten ve kazanan kadınlarla gurur duyuyoruz. Karşıyaka'nın sokakları bu yaz yine kadın emeğiyle güzelleşecek. Bu keyifli yaz akşamlarında herkesi Hergele Meydanı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.