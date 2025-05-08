Karşıyaka'da Engelli Bireylere Özel Eğitim ve Sosyalleşme İmkanları

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi, nitelikli eğitim ve sosyalleşme olanaklarıyla özel bireylere hizmet veriyor. Ücretsiz servisle ulaşım hizmeti de sunan merkez, öğrencilerin ve ailelerinin engelsiz yaşam mücadelesine önemli katkılar sağlarken Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Hayatın her alanında özel bireylerin yanında yer alıyor, engelleri sevgi ve emekle aşıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 'Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nde özel gereksinimli bireylere hafta içi her gün ücretsiz olarak hizmet veriyor. Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alan merkeze devam eden öğrencilerin kolaylıkla ulaşım sağlayabilmesi için ücretsiz servis imkanı da sunuluyor. Saat 10.00'da evlerinden alınarak merkeze getirilen özel bireyler, saat 15.30'a kadar eğitim ve etkinliklerden yararlanabiliyor. Öğle yemeği de Karşıyaka Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilirken, eğitim sonunda öğrenciler yine servisle evlerine bırakılıyor.

Yaşam boyu eğitim

6-44 yaş arasındaki bedensel ve zihinsel engelli bireylere yönelik merkezde 'Yaşam Boyu Eğitim' anlayışla kapsamlı bir program uygulanıyor. Kayıtlı öğrenciler; okuma yazma, el sanatları, müzik, genel kültür ve spor alanlarında ihtiyaçlarına uygun şekilde destekleniyor. Halk Eğitim Merkezleri tarafından görevlendirilen öğretmenler ile nitelikli eğitimler sunuluyor. Aileler de programa dahil edilerek, çeşitli seminer ve eğitimler aracılığıyla bilgi, beceri ve bakış açılarının genişletilmesine katkı sağlanıyor. Yine aileler için müzik, halk oyunları, çocuk bakımı ve pilates dersleri düzenleniyor. Aile danışmanlığı hizmeti kapsamında velilere düzenli olarak psikodrama grup terapileri yapılıyor. Hem öğrencilere hem de ailelere psikolog desteği veriliyor. Ayrıca, yıl boyunca kutlamalar, sergiler ve anma programları gerçekleştiriliyor; merkezde ve dış mekanlarda çeşitli sosyal etkinlikler ile geziler organize ediliyor.

"Psikolojik sağlamlıklarını ve iyilik hallerini arttırmayı hedefliyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Örnek tesislerimizden biri olan Kısa Süreli Engelli Dinleme Merkezimizde, özel gereksinimli bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik çok değerli hizmetler sunuyoruz. Öğrencilerimizin bireysel yeterliliklerini güçlendirmeyi; ailelerin de psikolojik sağlamlıklarını ve iyilik hallerini arttırmayı hedefliyoruz. Çocuk ve gençlerimizin zaman içerisinde gösterdikleri olumlu gelişimler bizlere büyük umut ve güç veriyor. 'Sevgi varsa, engel yoktur' anlayışıyla çalışmaya, engelsiz bir yaşam için el ele mücadele etmeye devam edeceğiz. Özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" diye konuştu.