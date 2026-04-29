Karşıyaka'da Eşitlik Çalıştayı: Ortak Akılla Daha Adil Bir Kent - Son Dakika
Karşıyaka'da Eşitlik Çalıştayı: Ortak Akılla Daha Adil Bir Kent

29.04.2026 13:57
Karşıyaka Belediyesi Kent Düşünce Merkezi tarafından düzenlenen 'Karşıyaka’da Eşitlik için Ortak Akıl Çalıştayı'nda, toplumsal eşitliğin güçlendirilmesi için atılması gereken adımlar ele alındı.

Karşıyaka Belediyesi Kent Düşünce Merkezi'nin düzenlediği 'Karşıyaka’da Eşitlik için Ortak Akıl Çalıştayı', Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda gerçekleşti. Akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla toplumsal eşitlik konusu masaya yatırıldı. Program, Karşıyaka Belediyesi'nin çalışmalarının sunumuyla başlayıp Prof. Dr. Aylin Göztaş moderatörlüğündeki 'Eşitlik Adımları' paneliyle devam etti.

Panelde konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, fırsat eşitliği için yürütülen projeleri anlattı. Dr. Arzu Erkan eşitlik kavramını psikolojik açıdan değerlendirirken, Banu Önkol İçhedef sivil toplumun rolünü paylaştı. Prof. Dr. Huriye Toker ise konuyu medya ve eşitlik penceresinden ele aldı.

Öğleden sonraki oturumda odak grup masaları kurularak şiddetle mücadele, kentsel hizmetlerde eşitlik, ekonomik katılım, iklim krizi ve afet yönetimi gibi 6 başlıkta stratejiler belirlendi. Kent Düşünce Merkezi, çalıştay çıktılarını içeren Toplumsal Eşitlik Politika Raporu'nu hazırlayarak kamuoyuna duyuracak. Rapor, Yerel Eşitlik Eylem Planı'na temel oluşturacak.

Başkan Ünsal, 'Kimsenin geride kalmadığı, herkesin kent yaşamına eşit katılabildiği bir düzen kurmak en temel görevimizdir. Ortak aklın rehberliğinde daha adil bir Karşıyaka'yı birlikte kuracağız' dedi. Prof. Dr. Göztaş, yerel yönetimlerin stratejik adımlarının kapsayıcı bir geleceğin kapısını aralayacağını belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Eşitlik Çalıştayı: Ortak Akılla Daha Adil Bir Kent - Son Dakika

Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Eşitlik Çalıştayı: Ortak Akılla Daha Adil Bir Kent - Son Dakika
