Karşıyaka'da Eşitlik Çalıştayı: Ortak Akılla Daha Adil Bir Kent

Karşıyaka Belediyesi Kent Düşünce Merkezi'nin düzenlediği 'Karşıyaka’da Eşitlik için Ortak Akıl Çalıştayı', Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda gerçekleşti. Akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla toplumsal eşitlik konusu masaya yatırıldı. Program, Karşıyaka Belediyesi'nin çalışmalarının sunumuyla başlayıp Prof. Dr. Aylin Göztaş moderatörlüğündeki 'Eşitlik Adımları' paneliyle devam etti.

Panelde konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, fırsat eşitliği için yürütülen projeleri anlattı. Dr. Arzu Erkan eşitlik kavramını psikolojik açıdan değerlendirirken, Banu Önkol İçhedef sivil toplumun rolünü paylaştı. Prof. Dr. Huriye Toker ise konuyu medya ve eşitlik penceresinden ele aldı.

Öğleden sonraki oturumda odak grup masaları kurularak şiddetle mücadele, kentsel hizmetlerde eşitlik, ekonomik katılım, iklim krizi ve afet yönetimi gibi 6 başlıkta stratejiler belirlendi. Kent Düşünce Merkezi, çalıştay çıktılarını içeren Toplumsal Eşitlik Politika Raporu'nu hazırlayarak kamuoyuna duyuracak. Rapor, Yerel Eşitlik Eylem Planı'na temel oluşturacak.

Başkan Ünsal, 'Kimsenin geride kalmadığı, herkesin kent yaşamına eşit katılabildiği bir düzen kurmak en temel görevimizdir. Ortak aklın rehberliğinde daha adil bir Karşıyaka'yı birlikte kuracağız' dedi. Prof. Dr. Göztaş, yerel yönetimlerin stratejik adımlarının kapsayıcı bir geleceğin kapısını aralayacağını belirtti.