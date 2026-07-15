Karşıyaka Belediyesi, Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, yıl boyunca sürdürdüğü haşere ve sivrisinek mücadelesine yaz mevsimiyle birlikte hız verdi. Bu kapsamda ilçenin dört bir yanında konteyner ve durgun su kaynakları ilaçlanırken, sinek üremesinin önüne geçmek için kaynağında mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Sağlıklı bir çevre ve konforlu bir kent hedefiyle çalışmalarına devam eden Karşıyaka Belediyesi, havanın ısınmasıyla birlikte mevsimsel olarak artış gösteren sinek ve sivrisinek popülasyonuna karşı ilaçlama programını yoğunlaştırdı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan haşere mücadele ekipleri, yıl boyunca kesintisiz şekilde yürüttükleri faaliyetleri ilçe geneline yaydı.

Karşıyaka'nın tüm mahallelerinde eş zamanlı ve koordineli olarak yürütülen saha çalışmalarında, özellikle karasinek oluşumuna zemin hazırlayan çöp konteynerleri ilaçlanıyor. Vatandaşların yaz dönemini daha rahat geçirmesi amacıyla sivrisinek mücadelesine de devam eden ekipler; yeşil alanlar, mazgallar, rögarlar ve kuyular başta olmak üzere her noktada ilaçlama gerçekleştiriyor.

Yıl boyunca devam eden rutin mücadele, yaz aylarında odak noktaların taranması, kış aylarında ise yeraltı sistemlerinin ilaçlanmasıyla döngü halinde sürdürülüyor.

"DAHA SAĞLIKLI BİR KARŞIYAKA İÇİN"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çalışmalara ilişkin, "İlçemizin her noktasında sağlıklı bir çevre yaratmak ve haşere sorununu en aza indirmek için ilaçlama çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Ekiplerimiz yıl boyunca sahada aktif mücadele verirken, sivrisineklerin ana üreme noktası olan durgun suları düzenli olarak ilaçlıyor. 1 bardak suda milyonlarca sivrisinek üreyebiliyor. Sokak hayvanları için bırakılan ve düzenli olarak temizlenmeyen su kapları, su dolu atıl kalan süs havuzları, evlerin bodrumlarında biriken sular, kullanılmayan eski araba lastikleri… Bunların hepsi birer sivrisinek üreme kaynağı ve dikkat etmemiz gerekiyor. Bu mücadelenin tam başarıya ulaşması için vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bahçe ve balkonlarda ağzı açık su dolu kaplar, kovalar veya saksı altlıkları bırakmayarak sivrisineklerin üremesini hep birlikte engelleyebiliriz" diye konuştu.