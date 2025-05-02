Karşıyaka'da Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlanacak - Son Dakika
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Karşıyaka'da Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlanacak

Karşıyaka Belediyesi, 5 Mayıs Pazartesi günü Hıdırellez'i çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda gerçekleşecek şenlikte müzik ve dans gösterileri ile eğlence dolu bir akşam yaşanacak.

02.05.2025 12:08  Güncelleme: 12:49
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi Hıdırellez'i renkli bir şenlikle kutlayacak. Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda 5 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de başlayacak etkinlikte, müzik ve dans gösterileri ile eğlence dolu bir akşam yaşanacak. Başkan Yıldız Ünsal, "Baharın coşkusunu ve güzel dileklerini paylaşmak isteyen herkesi Hıdırellez Şenliği'ne bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği, 5 Mayıs Pazartesi akşamı Atakent Gondol Kafe'nin arkasındaki Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilecek. Saat 20.00'de başlayacak şenliğin açılışında Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, eğitmenler Alper Özarslan ve Burak Elibüyük öncülüğünde "Roman Gösterisi" sergileyecek. Karşıyaka Belediye Orkestrası Şefi Hüseyin Çetin öncülüğünde de şarkılar seslendirilecek. Hıdırellez konseri ile devam edecek gecede önce Seda Öztürk, ardından Mutlu Dindar şarkılarıyla meydanı dolduran vatandaşlara bayram coşkusu yaşatacak. Şenliğin finali ise DJ Akşit'in performansıyla yapılacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek organizasyon, tüm vatandaşların katılımına açık olacak.

"Hıdırellez'in hepimize şans ve mutluluk getirmesini diliyorum"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Hıdırellez; kültürümüzün, geleneklerimizin ve kardeşliğimizin en güzel simgelerinden biridir. Yüzyıllardır dileklerin tutulduğu, duaların gökyüzüne yükseldiği, dostluğun ve paylaşmanın pekiştiği bu özel gün, bizlere aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin önemini hatırlatır. Karşıyaka Belediyesi olarak bu yıl da Hıdırellez'i hep birlikte, dayanışma ruhu içinde, coşkuyla kutlamak için rengarenk bir şenlik programı hazırladık. Tüm yurttaşlarımızı bu keyifli buluşmaya davet ediyor, Hıdırellez'in hepimize şans ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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