Karşıyaka'da Kaçak Kazı Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka'da Kaçak Kazı Yangını

Yamanlar Dağı'ndaki kaçak kazı sırasında yangın çıkaran sanıkların yargı süreci başladı.

20.01.2025 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaparken yangın çıkaran sanıkların, "kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak" ve "taksirle orman yangını çıkarmak" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar A.S, D.Y, E.Y, M.İ, S.K. tutuksuz sanıklar S.K, T.A, M.A, sanık avukatları ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü avukatı katıldı.

Tutuklu sanık A.S. savunmasında, diğer tutuklu sanık D.Y'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen seramik, kılıç ve benzeri objelerin kendisine ait olduğunu, bitpazarından aldığını ileri sürerek, "Hepsi imitasyon üründür. Herhangi bir şekilde kültür varlığı değildir. Sanık D.Y. ile birlikte yaşamam nedeniyle onun evinde ele geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık E.Y. ise diğer sanıklar A.S. ve D.Y'yi 9 aydır tanıdığını belirterek, "Bunların dışındaki sanıklar ile herhangi bir sosyal ilişkim yoktur. D.Y. bana A.S'ye ait MİT kimliği gösterdi. Çalışmaların yasal olduğunu belirtti. Ben de yasal olduğu düşüncesiyle kazıların bulunduğu yere gittim. Ben kazı yerine gittiğimde benden önce zaten başlamış bir kazı faaliyeti bulunmaktaydı. Kazıda kullanılan bütün ekipmanlar da söz konusu yerdeydi." savunmasını yaptı.

Bu sırada tekrar söz verilen A.S. ise "Kendimi hiçbir zaman MİT personeli olarak tanıtmadım, kazının yasal olarak yapıldığına yönelik beyanım da olmadı." ifadelerine yer verdi.

Sanık S.K. ise kazıya A.S'nin define işinden bahsetmesi nedeniyle dahil olduğunu aktararak, kazı alanına 4-5 defa yardım amaçlı gittiğini belirtti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü avukatı da sanıklardan şikayetçi olduklarını, cezalandırılmalarını istediklerini söyledi.

Savcı, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasının ardından adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. Ayrıca tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Hakim ise ara karar için duruşmaya ara verdi. Ardından ara kararını açıklayan hakim, tutuksuz sanıkların adli kontrollerinin sürmesini, tutuklu sanıkların da mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığına yazı yazılarak, kazı yapılan alanın sit alanı olup olmadığının sorulmasını isteyen hakim, İzmir Büyükşehir Belediyesinden de yangına ilişkin raporların onaylı örneklerinin mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Hakim sanıkların, HTS kayıtlarının yangın sırasında nerede olduklarının belirlenmesi için bilirkişiye gönderilmesini hükmetti.

Olay

Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda geçen yıl 13 Ağustos'ta başlayan ve 3 ilçe sınırlarına yayılarak 2 bin 159 hektar alanda etkili olan yangın, 18 Ağustos'ta kontrol altına alınıp söndürülmüş, çok sayıda ev ve iş yeri de hasar görmüştü.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 5 kişi de tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, "kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak" ve "taksirle orman yangını çıkarmak" suçlarından 6 aydan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.

Kaynak: AA

Orman Yangını, Kültür Sanat, Karşıyaka, Güvenlik, Politika, Güncel, Çevre, Hukuk, izmir, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Kaçak Kazı Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:30 İzmir’de Şampanya Krizi: 10 Eğitimci Görevden Uzaklaştırıldı İzmir'de Şampanya Krizi: 10 Eğitimci Görevden Uzaklaştırıldı
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:43 Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 16:46:01. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Kaçak Kazı Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.