Karşıyaka'da Kaçak Kazı Yangını

Güncel

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaparken yangın çıkaran sanıkların, "kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak" ve "taksirle orman yangını çıkarmak" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar A.S, D.Y, E.Y, M.İ, S.K. tutuksuz sanıklar S.K, T.A, M.A, sanık avukatları ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü avukatı katıldı.

Tutuklu sanık A.S. savunmasında, diğer tutuklu sanık D.Y'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen seramik, kılıç ve benzeri objelerin kendisine ait olduğunu, bitpazarından aldığını ileri sürerek, "Hepsi imitasyon üründür. Herhangi bir şekilde kültür varlığı değildir. Sanık D.Y. ile birlikte yaşamam nedeniyle onun evinde ele geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık E.Y. ise diğer sanıklar A.S. ve D.Y'yi 9 aydır tanıdığını belirterek, "Bunların dışındaki sanıklar ile herhangi bir sosyal ilişkim yoktur. D.Y. bana A.S'ye ait MİT kimliği gösterdi. Çalışmaların yasal olduğunu belirtti. Ben de yasal olduğu düşüncesiyle kazıların bulunduğu yere gittim. Ben kazı yerine gittiğimde benden önce zaten başlamış bir kazı faaliyeti bulunmaktaydı. Kazıda kullanılan bütün ekipmanlar da söz konusu yerdeydi." savunmasını yaptı.

Bu sırada tekrar söz verilen A.S. ise "Kendimi hiçbir zaman MİT personeli olarak tanıtmadım, kazının yasal olarak yapıldığına yönelik beyanım da olmadı." ifadelerine yer verdi.

Sanık S.K. ise kazıya A.S'nin define işinden bahsetmesi nedeniyle dahil olduğunu aktararak, kazı alanına 4-5 defa yardım amaçlı gittiğini belirtti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü avukatı da sanıklardan şikayetçi olduklarını, cezalandırılmalarını istediklerini söyledi.

Savcı, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasının ardından adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. Ayrıca tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Hakim ise ara karar için duruşmaya ara verdi. Ardından ara kararını açıklayan hakim, tutuksuz sanıkların adli kontrollerinin sürmesini, tutuklu sanıkların da mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığına yazı yazılarak, kazı yapılan alanın sit alanı olup olmadığının sorulmasını isteyen hakim, İzmir Büyükşehir Belediyesinden de yangına ilişkin raporların onaylı örneklerinin mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Hakim sanıkların, HTS kayıtlarının yangın sırasında nerede olduklarının belirlenmesi için bilirkişiye gönderilmesini hükmetti.

Olay

Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda geçen yıl 13 Ağustos'ta başlayan ve 3 ilçe sınırlarına yayılarak 2 bin 159 hektar alanda etkili olan yangın, 18 Ağustos'ta kontrol altına alınıp söndürülmüş, çok sayıda ev ve iş yeri de hasar görmüştü.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 5 kişi de tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, "kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak" ve "taksirle orman yangını çıkarmak" suçlarından 6 aydan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.