Karşıyaka'da Oryantiring Heyecanı

19.01.2026 11:05  Güncelleme: 12:04
Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen oryantiring etkinliği, Yamanlar ve Bostanlı etaplarında 8 yaşından 70 yaşına kadar toplam 131 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Dereceye girenler ödüllendirildi.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği oryantiring etkinliği, Yamanlar ve Bostanlı etaplarında iki gün boyunca büyük heyecana sahne oldu. 8 yaşından 70 yaşına kadar toplam 131 sporcu, farklı uzunluklardaki parkurlarda yön bulma becerilerini test ederek mücadele etti, yarışmanın ardından Bostanlı'da ödül töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Dereceye giren vatandaşlarımızı kutluyor, katılarak Karşıyaka'nın spor kenti kimliğine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, İzmir Oryantiring Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlediği oryantiring etkinliğiyle her yaştan sporcuyu doğa ve kent parkurlarında buluşturdu. İlk gün Yamanlar Gençlik Merkezi çevresinde, ikinci gün ise Bostanlı'da gerçekleştirilen yarışmalar, 8 yaşından 70 yaşına kadar geniş bir katılım kitlesine ev sahipliği yaptı. Toplam 14 kategoride yapılan organizasyon, hem rekabeti hem de eğlenceyi aynı parkurda buluşturdu.

7'den 70'e kıyasıya mücadele

Yarışların ilk gününde parkurlar 1500 metre ile 4100 metre arasında değişirken; Yamanlar parkurunda 11-55 yaş aralığında 25 sporcu mücadele etti. Bostanlı etabında ise 660 metreden 3770 metreye uzanan parkurlarda 8-70 yaş arası 106 sporcu yön bulma becerilerini sergiledi. Kadın ve erkeklerde yedişer olmak üzere toplam 14 kategoride yapılan yarışmanın sonunda Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'nda ödül töreni gerçekleştirildi. 'Minik' ve 'Kendini Minik Hisseden' kategorilerinde yarışan tüm sporculara katılım madalyası verilirken; diğer kategorilerde ilk üçe giren katılımcılar kürsüye çıkarak madalyalarını aldı.

"Sporun ve sporcunun kenti"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "İki gün boyunca Yamanlar'dan Bostanlı'ya uzanan parkurlarda sporu, doğayı ve dayanışmayı bir araya getiren çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Dereceye girenleri yürekten kutluyor, parkurları başarıyla tamamlayan her bir katılımcıya teşekkür ediyorum. Karşıyaka'da hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla yetiştirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Karşıyaka'nın spor kenti kimliğini hep birlikte daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

