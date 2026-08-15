Karşıyaka'da Otluk Alanda Yangın - Son Dakika
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Karşıyaka'da Otluk Alanda Yangın

Karşıyaka\'da Otluk Alanda Yangın
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İzmir Karşıyaka'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Örnekköy Mahallesi 7549 Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın olan yangını söndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

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