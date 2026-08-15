Karşıyaka'da Otluk Yangını Kontrol Altında
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan otluk alan yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Örnekköy Mahallesi 7549 Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
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