Karşıyaka'da Roman Girişimciliği için İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Roman Girişimciliği için İş Birliği Protokolü İmzalandı

Karşıyaka Belediyesi ve REDI Türkiye, Roman vatandaşların ekonomik gelişimlerini desteklemek amacıyla iş birliği protokolüne imza attı. Protokol ile bölgede bir İletişim Merkezi kurulacak ve çeşitli destek mekanizmaları oluşturulacak.

13.02.2025 12:04
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi ve Roman girişimciliğini geliştirmek için çalışmalar yürüten REDI Türkiye, Karşıyaka'da yaşayan Roman vatandaşlar için iş birliği protokolüne imza attı. Başkan Yıldız Ünsal "Bu protokolle, Roman vatandaşlarımızın ekonomik gelişimlerini desteklemeyi; finansman ve eğitim imkanlarına erişimlerini artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, REDI Türkiye (Roman Girişimciliğini Geliştirme İnisiyatifi) ile iş birliği yaptı. Avrupa çapında 7 ülkede faaliyet gösteren REDI International liderliğinde, AB'nin finansal desteği ile yürütülen "Batı Balkanlar ve Türkiye'de Roman Girişimcilerin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan protokol, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile inisiyatif adına Emin Karameşe tarafından imzalandı. İş birliği protokolü çerçevesinde, Karşıyaka'da bir Bölgesel İletişim Merkezi kurulacak. İlçede yaşayan Roman girişimcilerin ve girişimci adaylarının güçlendirilmesi, sosyo-ekonomik fırsatlara erişimlerinin artırılması ve gelir elde etmeleri için çeşitli destek mekanizmaları oluşturulacak. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere, Roman vatandaşlara istihdam, finans, eğitim ve staj olanakları sunulması için ortak çalışmalar yürütülecek.

"Güçlü adımlar atacağız"

REDI Türkiye ekibine iş birlikleri için teşekkür eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Sosyal belediyecilik anlayışıyla, ekonomik ve sosyal yaşamda zorluklarla karşılaşan Roman vatandaşlarımızı desteklemek için çalışmalar yürütüyoruz. İmzaladığımız protokol ile bu yolda çok daha güçlü adımlar atacağız. REDI Türkiye ile yaptığımız iş birliğinin, Roman vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik kalkınması için önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Örnek kent olacak"

REDI Türkiye temsilcisi Emin Karameşe, "Avrupa'nın en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olan REDI; Türkiye'de de Roman girişimciliğine ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamayı hedefliyor. Aynı amaçlar doğrultusunda bizimle iş birliği yapan Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkanımız Yıldız Ünsal'a çok teşekkür ediyoruz. Yapacağımız güçlü çalışmalar sayesinde Karşıyaka; Roman toplumunun ekonomik gelişimi adına örnek bir kent olacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Roman Girişimciliği için İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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