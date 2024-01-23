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Karşıyaka'da sokak satıcısının motosikletinde kokain bulundu - Son Dakika
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Karşıyaka'da sokak satıcısının motosikletinde kokain bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcısının motosikletinde yapılan aramada, şarj aletinin içerisinde satışa hazır 10 paket kokain maddesi bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ise sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Karşıyaka\'da sokak satıcısının motosikletinde kokain bulundu
23.01.2024 - 07:32,
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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcısının motosikletinde şarj aleti bulundu. Yapılan incelemede şarj aletinin içerisinde kokain çıktı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Torbacı' olarak tabir edilen E.T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığını belirleyen ekipler, yapılan çalışmalar sonrasında E.T.'nin bir motosiklet ile ilçeye geldiğini tespit etti. E.T. uyuşturucu madde vermek için bir kişi ile buluştuğu sırada polis suçüstü yaptı. E.T.'nin motosikletinde yapılan aramada cep telefonuna ait şarj aleti bulundu. Şarj aletinde yapılan incelemede, satışa hazır 10 paket kokain maddesi çıktı. E.T. gözaltına alınırken, şüphelinin adresinde savcılık talimatı ile arama yapıldı. E.T.'nin adresinde, 588 yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, 14 fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında işlem başlatılan E.T. ve ev arkadaşı E.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T. tutuklanırken, E.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Karşıyaka, Güvenlik, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka'da sokak satıcısının motosikletinde kokain bulundu - Son Dakika
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