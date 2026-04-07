Karşıyaka Bostanlı Pazar Yeri'nde "Tekstil Günleri" İçin Geri Sayım Başladı

07.04.2026 11:51  Güncelleme: 12:54
Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği Tekstil Günleri, 11 Nisan'da Bostanlı Pazar Yeri'nde başlıyor. Tüketicilere uygun fiyatlarla giyim ve tekstil ürünleri sunulacak.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. tarafından düzenlenen "Tekstil Günleri", Bostanlı Pazar Yeri'nde 11 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Cumartesi günleri tüketicilerle buluşacak etkinlik için stant başvuruları da devam ediyor.

Karşıyaka Belediyesi, kentin en hareketli noktalarından Bostanlı Pazar Yeri'ni, cumartesi günleri "Tekstil Günleri" ile halkın hizmetine açmaya hazırlanıyor. Belediye iştiraki Kent A.Ş.'nin düzenlediği organizasyon, 11 Nisan'da renkli stantlarla İzmirlileri ağırlamaya başlayacak.

Esnaf ve üreticiler tarafından kadın-erkek-çocuk giyim, iç giyim, denim ürünler, spor giyim, ev tekstili, pet tekstili, ayakkabı ve çanta gibi aksesuarların satışa sunulacağı pazar alanı, saat 08.00'den itibaren ziyaret edilebilecek.

Uygun fiyatlarla kaliteli alışveriş imkanı yaratmayı ve bölge ekonomisine canlılık kazandırmayı hedefleyen proje, aynı zamanda Kent A.Ş. bünyesindeki hizmetlerin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Tekstil Günleri'nde satış yapmak isteyenler için stant başvuruları da devam ediyor. Firmalar, Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki Kent A.Ş. irtibat ofisine başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
