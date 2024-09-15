Karşıyaka'da Yamanlar Domates Şenliği ile Yeniden Doğuş

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(İZMİR) - Yamanlar'da yaşanan yangın felaketinin izlerini silmeye çalışan Karşıyaka Belediyesi, dayanışmayı büyütmek ve yerelde kalkınmaya katkı sunmak için 22 Eylül'de "Domates Şenliği" düzenleyecek.

Karşıyaka'da geçen ay İzmir tarihinin en büyük orman yangınlarından birinin meydana geldiği Yamanlar köyü, yeniden doğuş günlerinde muhteşem bir şenliğe ev sahipliği yapacak. Karşıyaka Belediyesi tarafından "Renk, Tat ve Dayanışma ile Yeniden Doğuyoruz!" sloganıyla düzenlenen Yamanlar Domates Şenliği, 22 Eylül Pazar günü köy meydanında gerçekleştirilecek. Geçmişi 150 yıl öncesine uzanan yerli tohumlarla üretilen Yamanlar domatesinin tanıtılacağı şenlik; konser, yarışma, müzik ve dans gösterileri ve keyifli atölyeler ile renklenecek. Usta şefler tarafından hazırlanacak ikramlar da eğlenceli buluşmaya lezzet katacak.

Eğlence gün boyu sürecek

Duvar boyamaları ve çeşitli süslemeler ile şenlik havasının yansıtıldığı köy meydanında ilk olarak saat 10.00'da Saba Karanfil ile sabah sporu etkinliği gerçekleştirilecek. Aynı saatte başlayacak olan sokak oyunları ve takı yapım atölyesi gibi çocuk etkinlikleri gün boyunca devam edecek. 11.00-12.00 saatleri arasında domates detox suyu ikramı yapılacak. Saat 12.00'de gerçekleşecek açılış töreni kapsamında 'En İyi Domates' seçilecek ve üreticisine ödül verilecek. Ardından da ziyaretçilere menemen ikram edilecek. 13.00-17.00 saatleri arasında renkli sahne programları ile Cordelion MSM atölyeleri düzenlenecek. Şenlik coşkusu, Seda Öztürk'ün konseri ve ardından Hasan Kılınçer – Dancewithayaz dans gösterisi ile zirveye taşınacak. Öte yandan şenliğe katılmak isteyen vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla, Karşıyaka Belediyesi önünden 09.30 ile 18.30 saatleri arasında; 1,5 saat arayla araç kaldırılacak.

"Yaşamı birlikte yeşerteceğiz"

Günler öncesinden hazırlıklarına başlanan şenlik ile hem bölge halkına hem de ziyaretçilere keyifli bir gün yaşatacaklarını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Geçtiğimiz ay Yamanlar'da başlayan ve hızla çevreye yayılan orman yangını yüreklerimizi yaktı. Tarihi felaketin ilk anından bu yana yaraları dayanışma ile sarmak için büyük çaba harcıyoruz. Yamanlar Domates Şenliğimizi de bu amaçla, bölge halkına, yanlarında olduğumuzu göstermek adına büyük bir özenle gerçekleştireceğiz. Yangın yerinde tekrar can bulmaya başlayan filizler gibi, yaşamı da hep birlikte yeniden yeşerteceğiz. Hem afetzedelere ve yerel üreticilere destek olmak hem de unutulmayacak bir gün yaşamak isteyen herkesi 22 Eylül'de Yamanlar'da buluşmaya çağırıyoruz" diye konuştu.