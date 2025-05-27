Karşıyaka'da 'Yaza Merhaba Festivali' Başarıyla Gerçekleşti

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin "Yaza Merhaba Festivali"nden elde edilen gelir, Yuvaloji Vakfı aracılığıyla Bakioğlu Can Dostlarım Yaşam Merkezi ve Bakım Evi'ndeki can dostların bakım ve ihtiyaçları için kullanılacak. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'mızın 'hayvan dostu kent' kimliğini korumak ve geliştirmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaza Merhaba Festivali", patili dostlar ve hayvanseverleri Cordelion Taypark'ta bir araya getirdi. Gün boyu süren festival, hem çocuklara hem de hayvan dostlarına hitap eden birbirinden renkli etkinliklerle keyifli anlara sahne oldu. Festivalin tüm geliri, Yuvaloji Vakfı aracılığıyla Bakioğlu Can Dostlarım Yaşam Merkezi ve Bakım Evi'ndeki hayvanların ihtiyaçları için bağışlandı.

Festivalde çocuklar; şişme oyun alanları, atölyeler, pamuk şeker ve popcorn gibi ikramlarla keyifli anlar yaşarken, köpekler de özel yarışmalarda yeteneklerini sergiledi. "Sahibiyle En Uyumlu Köpek" ve "Prens-Prenses Köpek" yarışmaları izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmalarda dereceye giren can dostlar köpek otelinde konaklama, eğitim, tıraş ve kuru mama gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirildi; günün anısına sahiplerine kupa takdim edildi.

Sahiplendirmenin teşvik edilmesi amacıyla festival kapsamında barınaktan sahiplenilen köpekler için sertifika töreni düzenlenerek farkındalık yaratıldı.

Volkan Akdeniz'in sunduğu "Çocuk ve Köpek İletişimi" semineri ile pet kuaförlüğü temalı workshop, hem bilinçlendirdi hem bilgilendirdi.

Başkan Ünsal, "Patili dostlarımız, hayatımıza neşe, sevgi ve sadakat katıyor. Karşıyaka Belediyesi olarak can dostlarımızın yaşam hakkını korumak ve koşullarını iyileştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sahiplenmeyi teşvik etmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak da en az fiziksel çalışmalarımız kadar önemli. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz festivalde emeği geçen ve katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Karşıyaka'mızın 'hayvan dostu kent' kimliğini korumak ve geliştirmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yuvaloji Vakfı kurucusu Semra Akman ise iş birliği için Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Can dostlarımızın sağlığı ve mutluluğu için, yaşam koşullarının olabildiğince iyileştirilmesi için el birliğiyle çabalamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.