Karşıyaka'nın Filizleri Projesi ile Gençlere Burs Desteği - Son Dakika
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Karşıyaka'nın Filizleri Projesi ile Gençlere Burs Desteği

08.06.2025 13:54  Güncelleme: 14:52
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Karşıyaka Belediyesi'nin 10 yıldır sürdürdüğü 'Karşıyaka'nın Filizleri' projesi ile yüzlerce gence karşılıksız burs olanağı sunuluyor. Proje, eğitimde fırsat eşitliğini destekleyerek ihtiyaç sahibi öğrencilerle gönüllü destekçileri bir araya getiriyor.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından yaklaşık 10 yıldır sürdürülen "Karşıyaka'nın Filizleri" projesi kapsamında yüzlerce gence karşılıksız burs imkanı sunuldu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Eğitimin önemini bilen bir kent olarak, Karşıyaka'nın Filizleri ile geleceğimizin teminatı gençlerin hayatına dokunmaktan ve dayanışma ile geleceği birlikte inşa etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla Karşıyaka Belediyesi tarafından sürdürülen Karşıyaka'nın Filizleri projesi, 10'uncu yılında da gençlere umut oluyor. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin üniversite öğrencisine karşılıksız burs desteği sağlayan proje kapsamında 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde 138 gönüllü destekçi, 200'den fazla üniversiteli gence burs sağlayarak gençlerin geleceğine ışık tuttu.

Proje, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileriyle gönüllü destekçileri bir araya getiriyor. Apartman yönetimlerinden küçük esnafa, vatandaşlardan sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazede büyüyen dayanışma ağı, her geçen yıl daha da güçleniyor.

Ünsal, projeye ilişkin, "Geleceğe yapılan en değerli yatırımın eğitim olduğuna inanıyor, Karşıyaka'nın Filizleri ile gençlerimizin yolculuğuna omuz veriyoruz. Bu yıl da öğrencilerimize burs sağlayarak onların yanında olmanın gururunu yaşıyoruz. 10 yıl önce bir umut tohumu olarak başlatılan bu proje, bugün binlerce hayatı yeşerten güçlü bir çınara dönüştü. Eğitime destek olmak sadece bireysel değil toplumsal bir sorumluluktur. Dayanışmanın kenti Karşıyaka'da bu sorumluluğu hep birlikte taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Projeye katkı sağlamak isteyen vatandaşlar, Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet binası giriş katında yer alan Karşıyaka'nın Filizleri proje ofisine başvurarak ya da (0232) 399 40 09 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgiye ulaşabilecek. Burs almak isteyen Karşıyakalı öğrenciler ise her yıl eylül ayında burs başvurusunda bulunabilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Karşıyaka, Güncel, Eğitim, Yaşam, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'nın Filizleri Projesi ile Gençlere Burs Desteği - Son Dakika

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