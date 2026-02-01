Karşıyaka'nın Açık Hava Kent Müzesi Rotaları Netleşti - Son Dakika
Karşıyaka'nın Açık Hava Kent Müzesi Rotaları Netleşti

01.02.2026 12:35  Güncelleme: 14:01
Karşıyaka Belediyesi, 'Karşıyaka Kültür ve Turizm Rotası' projesi ile ilçenin kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla 8 farklı rota belirledi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, düzenlemeleri yerinde inceleyerek, geçmişi koruma ve geleceğe taşımada önemli adımlar attıklarını vurguladı.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlanan 'Karşıyaka Kültür ve Turizm Rotası' projesi kapsamında ilçenin açık hava kent müzesi rotaları netleşti. Rota kapsamında 8 adet kültür ve deneyim noktası belirlendi. Yapılabilecek düzenlemeleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Oluşturduğumuz kültür ve deneyim rotalarıyla, kentimizin tarihini ve kültürel birikimini daha görünür hale getirecek ve Karşıyakamızın kültürel mirasını geleceğe taşıyacağız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin ilçenin tarihsel ve kültürel belleğini koruyarak geleceğe aktarmak amacıyla yürüttüğü "Karşıyaka Kültür ve Turizm Rotası" projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Strateji; Kültür, Sanat ve Sosyal İşler ile Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Müdürlükleri tarafından hazırlanan ve Kentimiz İzmir Derneği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında; Karşıyaka'nın tarih, kültür, mimari, doğa ve günlük yaşam deneyimini farklı başlıklarda bir araya getiren 8 adet rota oluşturuldu. Bu rotalar; Yaşayan Cumhuriyet ve Açıkhava Müzesi, Kentsel Miras ve Mimari İzler, Bir Günlüğüne Karşıyakalı, Sahil Boyu Rota, Karşıyaka Kültür Sanat Atlası, Macera Rotası, Karşıyaka Kültür Rotası ile Su, Doğa, Gözlem Hattı olarak belirlendi.

Karşıyaka'nın kültürel mirasını geleceğe taşıyacak

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bu rotalardan biri olan Karşıyaka Kültür Rotası üzerinde saha gezisi gerçekleştirerek güzergah boyunca yapılması planlanan düzenlemeleri yerinde inceledi. Saha gezisine ilgili birim müdürleri ve personeller de eşlik etti. Karşıyaka İskele'den başlayan rota kapsamında; öğretmen evi, sahil hattı, Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı, Ahavat Şalom Sinagogu (Havra), Bombacı Ali Çavuş heykeli, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı, Latife Hanım Köşkü, Karşıyaka Tren İstasyonu ve Çarşı güzergahında incelemeler yapıldı. Güzergah üzerinde durak noktalarının ziyaretçi deneyimi açısından daha anlaşılır ve erişilebilir hale getirilmesi, yönlendirme ve bilgilendirme ihtiyaçları, kamusal alan kullanımı, çevresel düzenleme gereksinimleri ile kültürel miras noktalarının görünürlüğünü artıracak uygulamalar değerlendirilerek yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Proje doğrultusunda ilerleyen süreçte 'Karşıyaka Tanıtım Stratejisi: Açıkhava Kent Müzesi' başlığıyla bir lansman gerçekleştirilmesi planlanıyor. Lansmanla birlikte yürütülen çalışmaların ve oluşturulan 8 adet rotanın kamuoyuyla paylaşılması, Karşıyaka'nın kültürel mirasını geleceğe taşıyacak tanıtım yaklaşımının geniş kitlelere anlatılması hedefleniyor.

"Karşıyaka'nın kültürel mirası korunacak"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'nın tarihine, kültürüne ve çok katmanlı kent belleğine sahip çıkmayı, geleceğe karşı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki geçmişini bilmeyen, geleceğine de sahip çıkamaz. Karşıyaka Tanıtım Stratejisi kapsamında oluşturduğumuz kültür ve deneyim rotalarıyla, kentimizin birikimini yalnızca korumayı değil, daha görünür ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Sahada gerçekleştirdiğimiz incelemelerle, bu rotaların kent yaşamıyla nasıl daha güçlü bağlar kurabileceğini yerinde değerlendiriyoruz. Bu süreci; uzman görüşleri, akademik çalışmalar ve belediyemizin kurumsal tecrübesiyle birlikte yürütüyoruz. Amacımız, Karşıyaka'nın tarihini ve kültürel değerlerini kentle ve ziyaretçilerle buluşturan bütüncül bir tanıtım yaklaşımı ortaya koymak. Bu çalışmalarla Karşıyaka'nın kültürel mirası korunacak, kent kimliği güçlenecek ve Karşıyaka geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

