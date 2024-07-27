Karsu, Hatay için çalışıyor: Baharatları Hollanda\'ya götürecek, engellilere elektrikli sandalye temin edecek

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NERİMAN SENANUR TORUN - Piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, 6 Şubat depremiyle yıkılan Hatay için ailece çalıştıklarını belirterek, "Hatay'daki çiftçilerden baharatları alıp Hollanda'ya götürüp satacağız. Engelliler için Hollanda'dan elektrikli sandalye temin edip Hatay'a götüreceğiz." ifadesini kullandı.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan Karsu, Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılı dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konser öncesi AA muhabirine konuştu.

Her iki ülkenin pasaportunu gururla taşıdığını ifade eden Karsu, "Müzik, sanat ve spor insanları birleştiriyor. Türkiye ile Hollanda'nın uzun dostluğunu kutlayacağız. Heyecanlıyız. 60 yıl önce Türkler Hollanda'ya çalışmak için göçtüler, benim dedem de öyle. Böylece ben de orada doğdum ve büyüdüm. Türkiye'ye bu sebeple geri gelmek inanılmaz güzel." dedi.

12 kişilik ekiple konser vermek için geldiklerini belirten Karsu, sahne tasarımlarını Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yaptıklarını söyledi.

Karsu, "Gençler para biriktirip konsere gidiyor. İstiyorum ki gençler ve aileler ücretsiz gelebilsin. Bu açıdan konserimiz önemli." dedi.

"Türkiye'ye her adım attığımda köklerimi hissediyorum"

İstanbul ve Ankara'ya genellikle iş için geldiğini belirten Karsu, geçen aylarda yemek programı çekmek için İstanbul'a gidip gezme şansı bulduğunu anlattı.

Karsu, "Kendi memleketim Hatay'da kendimi evimde hissediyordum. Ama artık orası da kalmadı maalesef. Çok üzücü. Türkiye'ye her adım attığımda köklerimi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"Hatay'daki müzik okulumuzda 900'ün üzerinde öğrencimiz var"

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde büyük zarar gören Hatay için pek çok proje geliştirdiklerini kaydeden Karsu, kendi yemek kitabı ile yarım milyon avro topladıklarını ve bu parayla Hatay'da müzik okulu açtıklarını söyledi.

Karsu, projelerini şöyle anlattı:

"Hatay'daki müzik okulumuzda 900'ün üzerinde öğrencimiz var. Annem, babam, ben ve nişanlım enstrüman toplayıp Hatay'a götürdük. Şu anda ders alıyor çocuklar. İkinci okulu açmayı düşünüyoruz. Çok çok güzel öğretmenlerimiz var. Babamla birlikte 900 koltuk dağıtıyoruz. Annemle de 'baharat projesi' başlatıyoruz. Hatay'daki çiftçilerden baharatları alıp Hollanda'ya götürüp satacağız. Engelliler için Hollanda'dan elektrikli sandalye temin edeceğiz. Ailecek çalışıyoruz."

Sanatçı, sahnedeki ve gündelik hayattaki Karsu arasında fark olmadığını sözlerine ekledi.