Kartaca Festivali, Macide el-Rumi ile Sona Erdi

Tunus'ta bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kartaca Festivali, Lübnanlı sanatçı Macide el-Rumi'nin konseriyle sona erdi.

Kartaca Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen festivalin kapanış gecesinde sahne alan Rumi, izleyici sayısının kapasiteyi aştığı tiyatroda hayranlarına seslenerek kendisine eşlik etmelerini istedi.

Rumi, konserin başında yaptığı konuşmada, "Bu geceyi bir konser olarak görmüyorum, bir düğün olarak görüyorum. Düğünde herkes şarkı söyler." ifadelerini kullandı.

Sanatçı, izleyicilere "Engelleri kaldıralım, kuralları yıkalım. Sizinle neşeli bir gün geçirmek, birlikte şarkı söylemek ve sevgili yüzlerinizi görmek istiyorum." diye seslendi.

Festivalin kapanışını yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Rumi, ardından sevilen eserlerini seslendirdi.

Yaklaşık 8 yıllık aranın ardından Kartaca'ya dönen Lübnanlı sanatçı, konser öncesinde Tunus'un resmi haber ajansına (TAP) verdiği röportajda, gece için uzun süredir hazırlandığını söylemişti.

Rumi, konserde sevilen eserlerinin yanı sıra Kartaca seyircisinin ilk kez dinleyeceği 3 yeni şarkısını da seslendireceğini açıklamıştı.

Konser öncesinde tiyatroya giriş için uzun kuyruklar oluşurken, etkinliğe gösterilen yoğun ilgi nedeniyle izleyici sayısının tarihi tiyatronun kapasitesini aştığı görüldü.

Tunus Kültür Bakanı Emine es-Serarifi'nin yanı sıra çok sayıda yabancı diplomat da konsere katıldı.

Bu yılki etkinlikleri 16 Temmuz'da Tunuslu sanatçı Sabir er-Rubai'nin konseriyle başlayan 60. Uluslararası Kartaca ??????? Festivali kapsamında müzik, halk sanatları ve tiyatrodan oluşan 20 farklı gösteri düzenlendi.