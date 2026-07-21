Kartal AİHL'den YKS'de Tarihi Başarı - Son Dakika
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Kartal AİHL'den YKS'de Tarihi Başarı

21.07.2026 18:14
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Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS'de Türkiye derecelerine imza atarak başarılarını kanıtladı.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2026-YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumunda sözel alanda ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumunda Arapçada Türkiye birincileri çıkarırken, ilk 1000'de 78 derece elde etti.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla farklı puan türlerinde Türkiye dereceleri çıkaran Kartal AİHL, ilk 10'da 4, ilk 100'de 22 ve ilk 1000'de 78 dereceye imza attı.

İlk 1000'de elde edilen derecelerin 14'ünü sayısal, 21'ini sözel, 22'sini eşit ağırlık, 21'ini de dil alanındaki başarılar oluştururken, Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumunda sözel alanda Türkiye birincisi ile Yabancı Dil Testi (YDT) oturumunda Arapçada Türkiye birinciliği de elde edildi.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Doç. Dr. Özkan Öztürk, AA muhabirine, okulun YKS başarısını ve öğrencilerin süreçteki çabasını anlattı.

Sınava çok hızlı ve aktif bir çaba içerisinde hazırlandıklarını aktaran Öztürk, "Öğrencilerimiz bu sene de verdikleri emeğin karşılığını aldılar. Bu sene ilk 10'da 4 derece elde ettiler. Sözel Türkiye birinciliği başta olmak üzere beşincilik, yedincilik ve dil alanında da birinciliği elde etmiş oldular. İlk 100'de de okulumuzda 22 derece var. İlk binde sayısalda 14, sözelde 21, eşit ağırlıkta 22 ve dil alanında da 21 derece elde etmiş oldular." ifadelerini kullandı.

"Çok çalışıp, hedeflerine ulaştılar yüzlerindeki mutluluk bizi de mutlu ediyor"

Öztürk, şöyle devam etti:

"Aslında bu tablo okulumuzun çok yönlü gelişimi desteklediğini gösteriyor. Çocuklarımız hem istedikleri, hedefledikleri üniversitelere yerleşirken hem de aynı anda birçok alanda çok yönlü başarı gösterdiklerini bize özetlemiş oldular. Çok çabaladılar, gayret ettiler. Öğretmenlerin desteğiyle, okulumuzun onlara yaptıkları planlarla ve değerlendirmeleri doğru yapmamızla amaçlarına ulaşmış oldular. Ben ailelerini, katkı sunan bütün öğretmenlerimizi ve bu okulun çatısı altında emek göstermiş olan herkesi tebrik ediyorum, gurur içerisindeyiz."

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin sadece YKS başarılarıyla öne çıkan bir okul olmadığını, çok yönlü gelişimi desteklediklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"5 yıl boyunca biz öğrencilerimizin hazırlıkla dil becerilerini geliştirmeye çalıştık. 9 ve 10'uncu sınıfta çok yönlü şahsiyet gelişimlerini destekledik. 11 ve 12'nci sınıfta üniversite hazırlık süreçlerini başlatıyoruz ve bu başarıyı aslında yoğun olarak 2 senelik çabanın neticesinde elde etmiş oldular. Güzel bir sonuç çıktı, geçen seneki sonucumuzdan daha iyi bir sonuç çıktığı kanaatindeyim. Çok çalışıp, hedeflerine ulaştılar yüzlerindeki mutluluk bizi de mutlu ediyor."

Öztürk, Kartal Eğitim Vakfının her sene dereceye giren ilk 3 öğrenciye otomobil hediye ettiğini, bu sene de 2 öğrenciye hediyelerinin verileceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kartal AİHL'den YKS'de Tarihi Başarı - Son Dakika

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