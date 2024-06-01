Kartal Belediyesi, 15 parkı yeniledi ve 2 yeni parkı hizmete açtı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi, 15 parkı yeniledi ve 2 yeni parkı hizmete açtı

Kartal Belediyesi, ilçeyi daha modern ve yeşil hale getirmek için yürüttüğü çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Belediye, bu yıl 15 parkı tamamen yenilerken, 2 yeni parkı da Kartallıların hizmetine açtı.

01.06.2024 10:26
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, ilçeyi daha modern ve yeşil hale getirmek için yürüttüğü çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Belediye, bu yıl 15 parkı tamamen yenilerken, 2 yeni parkı da Kartallıların hizmetine açtı.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen çalışmalar kapsamında yıl boyunca yenilenen 15 park, modern tasarımları ve yeni nesil oyun alanları ile dikkat çekiyor. Parklar, çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi çeşitli donatı alanlarıyla projelendirilirken, her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği mekanlar haline getirildi.

Belediyenin bu yıl tamamladığı 2 yeni park ise ilçenin yeşil alan kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. Yeni parklar, geniş yeşil alanları, modern oyun ve spor alanları ile hem çocuklar hem de yetişkinler için farklı aktivite olanakları sunuyor.

"Park yapımı, çevresel sürdürebilirlik için çok önemli"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çevresel sürdürülebilirlik açısından yeşil alan ve park çalışmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "2024 yılında, 15 parkımızı tamamen yenileyerek ve 2 yeni parkı tamamlayarak komşularımızın hizmetine sunduk. Bu projelerle çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği, ailelerimizin huzur içinde vakit geçirebileceği alanlar yarattık. Yenilenen ve yeni yapılan parklarımız, modern donanımları ve geniş yeşil alanları ile çevremize katkı sağlıyor. Bu parklar, hem sosyal hem de fiziksel ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlandı. Komşularımızdan aldığımız destekle Kartal'ı daha yeşil, daha modern ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi, 15 parkı yeniledi ve 2 yeni parkı hizmete açtı - Son Dakika

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