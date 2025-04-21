Kartal Belediyesi 23 Nisan Kutlamaları İçin Etkinlikler Düzenliyor

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 23 Nisan dolayısıyla bir etkinlik programı düzenledi. Kartal Meydanı'nda yapılacak kutlama programına ek olarak ilçe genelinde üç ayrı mahallede de sokak şenliği yapılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kartal Belediyesi'nin hazırladığı kutlama programı, saat 12.00'de Neyzen Tevfik Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na doğru yapılacak olan kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Daha sonra gün boyu Kartal Meydanı başta olmak üzere; Karlıktepe Mahallesi 19 Mayıs Spor Parkı, Uğur Mumcu Mahallesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve Yakacık Çarşı Mahallesi Bayram Demirkol Parkı'nda devam edecek kutlama programında çocuklar için çeşitli etkinlikler yer alacak.

Mahalle şenliklerinde buluşacak minikler; palyaço ve sihirbaz gösterilerinden çeşitli yarışmalara, bubble şovdan uçurtma ve dans etkinliklerine, atölyelerden kurulacak çocuk oyun alanlarına ve jonglör gösterilerine kadar birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle 23 Nisan coşkusunu ve gururunu doyasıya yaşayacak. Etkinlikler sırasında miniklere patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtılacak.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den mesaj

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 23 Nisan dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ilk milli bayramı olarak tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan, Ata'mızın çocukları ne kadar çok sevdiğini ve onlara güvendiğini gösteren; gurur ve coşkuyla karşılamamız gereken eşsiz bir gündür. Gözlerindeki pırıltıda ülkemizin aydınlık geleceğini gördüğümüz kıymetli çocuklarımıza; barış, sevgi ve adaletin hüküm sürdüğü bir ülke verebilmek en yüce gayemizdir. Bu duygularla tüm çocukların bayramını kutluyor, Kartal Belediyesi olarak kentimizde yaşayan çocukların ihtiyaç duydukları her alanda daha iyi koşullara sahip olabilmesi için çalışmaya, çabalamaya devam edeceğimizin sözünü veriyor ve tüm kardeşlerimi, Kartal'ımızın mahallelerinde düzenlenecek olan etkinliklere ve kortej yürüyüşüne davet ediyorum."