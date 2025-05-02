Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD Sınavını Başarıyla Tamamladı

(İSTANBUL) - AFAD'ın Ağır Seviye Akreditasyon Sınavı'nı başarıyla tamamlayan Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Başkan Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Başkan Yüksel, Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'ni makamında ağırladı. Ziyarette, Afet İşleri Müdürü Ozan Haydar Selmanpakoğlu ve ekibe dahil olan ve AFAD'ın ağır seviye akreditasyon sınavının başarıyla tamamlanmasına katkı sunan Kırıkkale Belediyesi Arama Kurtarma Köpek Eğitmeni İsmet Pehlivanlı ve Arama Kurtarma Köpeği İglo ile Sarıyer Belediyesi Arama Kurtarma Köpek Eğitmeni Halit Canbaş ve Arama Kurtarma Köpeği Üzüm Pel yer aldı.

Kırıkkale Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi ile yapılan protokol sonrası arama kurtarma ekibine dahil olan İglo ve Üzüm Pel, olası bir afet durumunda ekiple birlikte hareket edecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kartal Arama Kurtarma'nın ilk günden itibaren deprem bölgesinde canla başla görev yaptığını hatırlatan Başkan Yüksel, son olarak AFAD sınavını başarıyla tamamlayan ekibin, başarılarına bir yenisini daha eklediğini kaydetti.

Yüksel, Arama Kurtama Ekibi'nin kurulduğu günden bu yana özveriyle çalıştıklarına dikkati çekerek, "Kartal Arama-Kurtarma, komşularımızın hayatlarının kahramanları olarak, hepimizi gururlandırmaya devam ediyor. Bu önemli başarıya verdikleri destekten dolayı kendilerine ve özveriyle çalışan tüm Arama Kurtarma Ekibimize gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.