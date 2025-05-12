Kartal Belediyesi Çocuk Korosu, Soğanlık Kültür Merkezi'nde Sahne Aldı

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Çocuk Korosu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün mayıs ayı etkinlikleri kapsamında Soğanlık Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Şef Pınar Celep yönetiminde Kartal Soğanlık Kültür Merkezi'nde müzik eğitimi alan çocuklardan oluşturulan koro, ilçeli sanatseverlerin karşısına çıktı. Konserde sevilen pek çok eseri seslendiren koroya, dinleyenler de zamana zaman eşlik etti.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına konsere katılan Belediye Meclis üyesi Sadettin Topal, katkılarından dolayı Şef Pınar Celep'e kartal heykelciği, solistler Şamsal İsmail ve Gülzar İsmail'e ise çiçek takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Topal, gösterdikleri çaba için çocuklara ve sanatçılara teşekkür etti.

Koro, yaklaşık bir saat boyunca sahnede kalırken; bir eserin seslendirilmesi sırasında ise sahneye semazen çıktı.