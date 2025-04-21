Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, Umut Dolu Bir Konser Verdi

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, Soğanlık Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Çocuklarımızın bugünkü performansı bize umudun her zaman var olduğunu gösterdi. Biz de umudu bu aydınlık koro gibi her zaman bizden sonraki nesillere aktaracağız. Güzel günlere hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nde eğitim alan genç yeteneklerden oluşan Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, Soğanlık Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Konserde orkestraya, Türkiye'nin önde gelen piyanistlerinden Cana Gürmen eşlik etti. Gürmen'in performansı izleyicilerden büyük alkış alırken, genç müzisyenlerin sahne hakimiyeti ve uyumu da beğeni topladı. Konseri izleyenler arasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri de yer aldı.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bu akşam buraya evlatlarını izlemeye gelen anne ve babalarımızın gözlerindeki duyguyu anlayabiliyorum ve aynı duyguyu ben de yaşıyorum, evlatlarımızla gurur duyuyorum. Öğretmenlerimle, ekibimle gurur duyuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na armağan ettiğimiz bu konserde, çok sesliliğin yarattığı duyguyu hep birlikte minik yüreklerde taşıdık. Çocuklarımızın bugünkü performansı bize umudun her zaman var olduğunu gösterdi. Biz de umudu bu aydınlık koro gibi her zaman bizden sonraki nesillere aktaracağız. Güzel günlere hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu.