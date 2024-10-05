Kartal Belediyesi, Hayvanları Koruma Günü\'nde Öğrencilere Farkındalık Etkinliği Düzenledi

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda etkinlik düzenledi.

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğinde Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu ile Emine ve Hasan Aytaçman İlkokulu'nda 4 Ekim Hayvanları Korumu Günü kutlandı. Etkinlikler kapsamında öğrencilere hayvan hakları, hayvanların beslenme, barınma ve korunması ile ilgili bilgi verildi.

Kartallı öğrencilere günün anlam ve önemine uygun olarak yapılan sunum ve bilgilendirmenin ardından Hayvanları Koruma Günü'ne özel olarak hazırlanan çizgi filmi gösterildi.