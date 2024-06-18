Kartal Belediyesi Kurban Bayramı'nda mezarlık ziyaretleri için ücretsiz ring seferleri düzenledi

Güncel

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla, vefat eden yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenledi.

Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından planlanan ücretsiz ring seferleriyle vatandaşlar; Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi Mezarlıkları'na gün içinde farklı saatlerde yapılan seferler ile ulaştırıldı.

Kartal Meydanı'ndan hareket eden servisler ile 15-16-17 Haziran günlerinde kabir ziyaretlerini yapan vatandaşlar, Kartal Belediyesi'ne ve Başkan Gökhan Yüksel'e böyle bir hizmeti sağladığı için teşekkür etti.