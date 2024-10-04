Kartal Belediyesi\'nden 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

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(İSTANBUL)- 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Çocuklara, hayvan hakları, hayvanların beslenmesi, barınması ve korunması ile ilgili bilgiler verildi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars'ın da katıldığı etkinlikte, kreş öğrencilerine ilk olarak hayvan hakları ile ilgili bilgiler verildi, ardından da sokak hayvanlarının beslenmesi için hazırlanan mama paketleri çocuklara dağıtıldı. Mama paketlerini çocuklara dağıtan Başkan Yardımcısı Kars, hayvanların da tıpkı insanlar gibi hakları olduğunu hatırlatarak, çocuklara iyi birer hayvan sever olmalarını öğütledi. Çocuklar daha sonra evlerine götürdükleri mamalar ile sokak hayvanlarını besleyerek, çektirdikleri fotoğrafları hem kreş yetkilileri hem de arkadaşlarıyla paylaştı.