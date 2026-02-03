Kartal Belediyesi'nden Berat Kandili'nde Lokma İkramı

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla ilçe genelinde farklı noktalarda vatandaşlara hayır lokması ikram etti.

Kartal Belediyesi, Berat Kandili'nde Atalar Merkez Camii, Topselvi Merkez Camii ve Safa Camii önlerinde mobil ikram araçlarıyla sıcak lokmaları namaz için camilere gelen ve yoldan geçen vatandaşlara ikram etti. Yatsı namazından itibaren binlerce kişiye ikramda bulunan ekipler, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını ileterek, vatandaşların kandilini kutladı.

Yüksel, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Mübarek Berat Kandili'nin tüm İslam alemine ve Kartallılara hayırlar getirmesini diliyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle yapılan duaların kabul olmasını, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.