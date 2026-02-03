Kartal Belediyesi'nden Berat Kandili'nde Lokma İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kartal Belediyesi'nden Berat Kandili'nde Lokma İkramı

03.02.2026 09:55  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla ilçe genelinde mobil ikram araçlarıyla vatandaşlara sıcak lokma ikramında bulundu. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, mübarek Kandil'in hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla ilçe genelinde farklı noktalarda vatandaşlara hayır lokması ikram etti.

Kartal Belediyesi, Berat Kandili'nde Atalar Merkez Camii, Topselvi Merkez Camii ve Safa Camii önlerinde mobil ikram araçlarıyla sıcak lokmaları namaz için camilere gelen ve yoldan geçen vatandaşlara ikram etti. Yatsı namazından itibaren binlerce kişiye ikramda bulunan ekipler, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını ileterek, vatandaşların kandilini kutladı.

Yüksel, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Mübarek Berat Kandili'nin tüm İslam alemine ve Kartallılara hayırlar getirmesini diliyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle yapılan duaların kabul olmasını, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Gökhan Yüksel, Berat Kandili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Berat Kandili'nde Lokma İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi
Tam bir can pazarı Türkiye’yi yasa boğan felaketten yeni görüntü Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu! Fiyatını duyanlar inanamıyor
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:06:35. #7.11#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi'nden Berat Kandili'nde Lokma İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.