Kartal Belediyesi'nden Çevre Duyarlılığı: Öğrenciler Fidan Dikti - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden Çevre Duyarlılığı: Öğrenciler Fidan Dikti

Kartal Belediyesi, Dünya Su Günü ve Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, kreşli miniklerin evlerinde biriktirdikleri atık yağlar karşılığında fidanlar alarak çevreye duyarlı bir adım atmalarını sağladı. Öğrenciler hem fidan dikti hem de tiyatro oyunu sahneledi.

28.03.2025 10:39  Güncelleme: 11:42
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Dünya Su Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Kreş Müdürlüğü ile birlikte etkinlik organize etti. Kreşli miniklerin ve velilerinin de destek verdiği etkinlikte, atık yağlar karşılığında öğrencilere verilen fidanlar, belediye kreşlerinin bahçelerini yeşillendirdi.

Dünya Su Günü ve Orman Haftası kapsamında minik öğrenciler aileleri ile birlikte evlerinde biriktirdikleri toplam 120 litrelik atık yağları, Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne teslim etti ve bunun karşılığında kendilerine dikilmeye hazır fidanlar hediye edildi.

Bitkisel atık yağların toplanarak geri dönüşüme dahil edilmesiyle çevreye duyarlı bir adım atan minik öğrenciler;Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Kemal Özdemir, Kreş Müdürü Hilal Kıraç, kreş öğretmenleri ve ailelerin de katılımı ile kreşlerinin bahçelerinin uygun alanlarına fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Dilek Kars, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu tür projelerde yer almak, öğrencilerimizin doğa ile iç içe büyümelerini sağlamak bizim için çok değerli. Geleceğe daha yeşil bir miras bırakmak için birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in öncülüğünde doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir bir şekilde kullanmaya yönelik ve projelerimize devam edeceğiz" dedi.

Kreş öğrencileri ayrıca, öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları 'orman ve su' temalı bir de tiyatro oyunu sahneledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Çevre Duyarlılığı: Öğrenciler Fidan Dikti - Son Dakika

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