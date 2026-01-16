Kartal Belediyesi'nden Çocuklara Özel "Yarıyıl Şenliği"

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, yarıyıl tatili dolayısıyla 19 Ocak-01 Şubat 2026 tarihleri arasında kültür merkezlerinde düzenlenecek çeşitli etkinlikler ile çocuklara eğlenceli vakit geçirebilecekleri dolu dolu bir Yarıyıl Şenliği hazırladı.

Kartal Belediyesi, bu yıl da çocukların yarıyıl tatilini keyifli ve sanatla dolu geçirebilmeleri için özel bir program hazırladı. Program kapsamında kültür merkezlerinde tiyatro ve sinema gösterimleri, Masal Müzesi ile Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi'nde ise sanat, drama, müzik ve oyun atölyeleri gerçekleştirilecek.

Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan içeriklerle Kartallı çocuklar, hayal güçlerini besleyen, birlikte düşünmeyi ve üretmeyi teşvik eden bir tatil atmosferi yaşarken, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları da bu keyifli anlarına eşlik edecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Yarıyıl Şenliği'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın kendini özgürce ifade edebildiği, hayal kurabildiği ve sanatla temas ettiği alanlar, bizim için çok kıymetli. Yarıyıl tatilini çocuklarımız açısından verimli ve keyifli bir sürece dönüştürmek istedik. Bu nedenle tiyatrodan sinemaya, atölye çalışmalarından yaratıcı etkinliklere kadar uzanan bir program hazırladık. Farklı mahallelerdeki kültür merkezlerimizde gerçekleştirilecek etkinliklerimize tüm çocuklarımızı davet ediyorum" dedi.