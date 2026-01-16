Kartal Belediyesi'nden Çocuklara Özel "Yarıyıl Şenliği" - Son Dakika
Kartal Belediyesi'nden Çocuklara Özel "Yarıyıl Şenliği"

16.01.2026 16:19
Kartal Belediyesi, 19 Ocak-01 Şubat 2026 tarihleri arasında kültür merkezlerinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli ve sanat dolu geçirmelerini sağlıyor. Tiyatro, sinema gösterimleri ve atölye çalışmaları ile zenginleştirilen programda çocuklar için eğlenceli aktiviteler yer alacak.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, yarıyıl tatili dolayısıyla 19 Ocak-01 Şubat 2026 tarihleri arasında kültür merkezlerinde düzenlenecek çeşitli etkinlikler ile çocuklara eğlenceli vakit geçirebilecekleri dolu dolu bir Yarıyıl Şenliği hazırladı.

Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan içeriklerle Kartallı çocuklar, hayal güçlerini besleyen, birlikte düşünmeyi ve üretmeyi teşvik eden bir tatil atmosferi yaşarken, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları da bu keyifli anlarına eşlik edecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Yarıyıl Şenliği'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın kendini özgürce ifade edebildiği, hayal kurabildiği ve sanatla temas ettiği alanlar, bizim için çok kıymetli. Yarıyıl tatilini çocuklarımız açısından verimli ve keyifli bir sürece dönüştürmek istedik. Bu nedenle tiyatrodan sinemaya, atölye çalışmalarından yaratıcı etkinliklere kadar uzanan bir program hazırladık. Farklı mahallelerdeki kültür merkezlerimizde gerçekleştirilecek etkinliklerimize tüm çocuklarımızı davet ediyorum" dedi.

