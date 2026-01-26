Kartal Belediyesi'nin Ara Tatile Özel Çocuk Atölyeleri Sürüyor - Son Dakika
Kartal Belediyesi'nin Ara Tatile Özel Çocuk Atölyeleri Sürüyor

26.01.2026 11:31  Güncelleme: 12:51
Kartal Belediyesi, çocukların ara tatil dönemini keyifli ve verimli değerlendirmesi için çeşitli atölye çalışmaları düzenliyor. Masal Müzesi ve Rıfat Ilgaz Kütüphanesi'nde; ahşap boyama, ebru kaligrafi, tohum topu yapımı gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, çocukların ara tatil dönemini verimli ve keyifli bir şekilde değerlendirebilmesi amacıyla düzenlediği atölye çalışmalarını her gün farklı bir etkinlik ile sürdürüyor.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde gerçekleştirilen Ahşap Boyama Atölyesi'ne, 3-7 yaş grubundaki çocuklar ebeveynleriyle katıldı. 12.00-13.00 ve 13.30-14.30 saatleri arasında iki ayrı grup halinde gerçekleştirilen atölye; 15 kişilik kontenjanla gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte ahşap boyama çalışmaları yaparak hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli anlar yaşadı.

Masal Müzesi'nde düzenlenen bir diğer etkinlik ise "Ebru Üzeri Kaligrafi Atölyesi" oldu. Atölyede, 6-10 yaş grubundaki çocuklar sanatla buluştu. 12.00-13.00 ve 13.30-14.30 saatlerinde gerçekleştirilen atölye, 20 kişilik kontenjanıyla çocukların geleneksel sanatlarla tanışmasına olanak sağladı.

Rıfat Ilgaz Çocuk Kütüphanesi'nde doğa ve sanat odaklı etkinlikler

Ara tatil programı kapsamında Rıfat Ilgaz Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi de renkli atölyelere ev sahipliği yaptı. "Tohum Topu Yapımı Atölyesi", çocukların ebeveynleriyle birlikte katıldığı bir etkinlik olarak öne çıktı. 4-8 yaş grubuna yönelik olarak düzenlenen atölye, 12.00-13.00 ve 13.30-14.30 saatlerinde yapıldı ve 10 kişilik kontenjanla sınırlı tutuldu. Etkinlikte çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılandı.

"Müzikli Yaratıcı Drama Atölyesi" ise 6-12 yaş grubundaki çocukları bir araya getirdi. 12.00-13.00 ve 13.30-14.30 saatleri arasında düzenlenen ve 15 kişilik kontenjanla gerçekleştirilen atölyede çocuklar, müzik ve drama eşliğinde kendilerini ifade etme fırsatı buldu.

Yetkililer, çocukların ara tatil süresince nitelikli zaman geçirebilmeleri amacıyla bu tür etkinliklerin ara tatil boyunca devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

