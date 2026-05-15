Kartal'da 14 Mayıs Eczacılık Günü'ne Özel, Anlamlı Ziyaret

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, toplum sağlığının korunmasında ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesinde kilit rol oynayan eczacıları 14 Mayıs Eczacılık Günü'nde yalnız bırakmadı. İlçe genelinde gerçekleştirilen ziyaretlerle, eczacıların bayramı kutlanarak, emekleri için teşekkür edildi.

Kartal Belediyesi, "Önce Sağlık" vizyonu doğrultusunda, sağlık sektörünün en önemli paydaşlarından biri olan eczacılara yönelik anlamlı bir kutlama programı düzenledi. 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, belediye yönetimi ve eczacılar bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi.

Ziyaret programına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Yasin Ünder ve Sağlık İşleri Müdürü Sevin Köker bizzat katıldı. İlçedeki eczaneleri tek tek gezen heyet, eczacıların ve eczane çalışanlarının gününü kutlayarak kendilerine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını iletti. Ziyaretler sırasında eczacılara, günün anısına çiçek takdiminde bulunuldu.

Sadece bir kutlama ziyaretiyle sınırlı kalmayan programda; eczacıların yaşadığı sektörel sorunlar, ilçedeki sağlık hizmetlerine dair görüşleri, dilek ve temennileri de kayıt altına alındı.

Başkan Yardımcısı Yasin Ünder, eczacıların mahallelerdeki en yakın sağlık danışmanları olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eczacılarımız, vatandaşlarımızın ilaca ve doğru sağlık bilgisine ulaşmasında köprü vazifesi görüyor. Gece gündüz, nöbet sisteminde büyük bir özveriyle çalışan tüm eczacılarımıza teşekkür borçluyuz. Kartal Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız."

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de gün boyunca ilçenin farklı noktalarındaki eczaneleri ziyaret ederek bu anlamlı günü kutlamaya devam etti. Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen bu saha çalışması, eczacılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olan eczacılar, hatırlanmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e ve tüm Kartal Belediyesi ailesine teşekkürlerini sundular.