Kartal Belediyesi'nden Evlilik Okulu Seminerleri - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden Evlilik Okulu Seminerleri

Kartal Belediyesi, 'Evlilik Okulu' seminerleri ile evli ve evlilik yolundaki çiftlere destek sunuyor. Başkan Gökhan Yüksel, huzurlu ailelerin daha sağlıklı bir toplumu oluşturduğunu belirtti.

02.05.2025 14:05  Güncelleme: 15:39
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin "Evlilik Okulu" seminerleri, Sahil Hizmet Binası'nda devam etti. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, seminerin evli veya evlilik yolundaki çiftler için yol gösterici olduğunu vurgulayarak, "Huzurlu aileler demek, daha huzurlu ve dayanışma içinde bir toplum demektir" dedi.

Kartal Belediyesi, aile kurumunu daha sağlam temeller üzerine inşa etmek amacıyla hayata geçirilen "Evlilik Okulu" seminerlerine devam ediyor. Son olarak Sahil Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen seminerde, katılımcılar mutlu bir yuvanın temel taşlarını uzmanlardan dinlerken keyifli bir öğrenme süreci yaşadı.

Seminerde, sağlıklı bir evliliğin püf noktaları, iletişim becerileri, empati, saygı, sevgi dili ve kriz anlarında doğru tutumlar gibi birçok başlık ele alındı. Uzman psikologlar ve aile danışmanları tarafından aktarılan içerikler, günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilerek çiftlerin hayatlarına doğrudan dokunacak şekilde sunuldu.

Program boyunca, evliliğin yalnızca iki kişinin birlikteliği değil, aynı zamanda bir toplum projesi olduğuna vurgu yapılırken, evliliği sadece romantik bir bağ olarak değil, bilinçli bir ortaklık ve sorumluluk paylaşımı olduğu anlatıldı.

Seminer sonunda uzmanlara merak ettiklerini soran katılımcılar, seminerin hem evliliklerine hem de bireysel gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Başkan Yüksel, seminere ilişkin şunları söyledi:

"Kartal Belediyesi olarak, aile kurumunun güçlendirilmesini yalnızca bireylerin değil, toplumun da sağlığı açısından son derece önemli buluyoruz. Bu seminerlerle hedefimiz; evlilik yolculuğuna çıkmış ya da bu yolda ilerleyen çiftlerimize rehberlik etmek, onları daha sağlıklı iletişim kuran, empati yeteneği yüksek ve çözüm odaklı bireyler haline getirmektir. Çünkü biliyoruz ki, huzurlu aileler demek, daha huzurlu ve dayanışma içinde bir toplum demektir. Emeği geçen tüm uzmanlara ve katılım gösteren kıymetli komşularıma yürekten teşekkür ediyorum. Her bir çiftin evliliğine değer katacak bu çalışmalar, Kartal'da sosyal belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Evlilik Okulu Seminerleri - Son Dakika

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