Kartal Belediyesi'nden Gençlere Teknoloji Eğitimleri - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden Gençlere Teknoloji Eğitimleri

Kartal Belediyesi\'nden Gençlere Teknoloji Eğitimleri

Kartal Belediyesi, gençlerin teknolojik becerilerini geliştirmek amacıyla Maker Eğitimleri başlattı. Lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik çeşitli eğitim programları, 2 Şubat 2025'e kadar devam edecek. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gençlerin geleceğe hazır bireyler olarak yetişmesi için bu projelerin önemine vurgu yaptı.

06.01.2025 12:20  Güncelleme: 13:14
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlamak amacıyla yürüttüğü Maker Eğitimlerini, Makine Hangar'da başlattı. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gençlerle ve çocuklarla bir araya gelerek, "Çok şey öğreneceğiniz ve ilerde çokça faydalanacağınız bir eğitim olacağından eminim, bu eğitim yolculuğunda sizlere başarılar diliyorum" dedi.

Makina Hangar-Bilim-Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde çocuk ve gençlere yönelik Maker Eğitimleri başladı. 2 Şubat 2025'e kadar devam edecek olan eğitim programı ile çocukların, teknoloji ve mühendislik alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve dijital okuryazarlık becerilerini artırmaları hedefleniyor.

Her yaşa uygun eğitim programları

Her yaş grubuna uygun içerikleri olan eğitim programı, yaş skalalarına göre gruplandırılarak 124 öğrencinin eğitimlerden faydalanmasına fırsat sağlıyor. Lise seviyesindeki öğrencilere verilen 'Raspberry Pi ile Kodlama ve Elektroniğe İlk Adım' başlıklı eğitim ile öğrenciler, kendi projelerini sıfırdan oluşturarak teknolojiye giriş yapma imkanı buluyor.

İlkokul öğrencileri, 'LEGO Education SPIKE ile STEAM' öğrenimi ile hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirirken, ortaokul öğrencileri; 'Arduino ile Yeşil Teknolojilere Yolculuk' eğitimi ile sürdürülebilirlik odaklı teknolojiler tasarlayarak çevre dostu projeler yapıyor. Öğrenciler bir yandan da '3D Baskı Teknolojileri Eğitimi' ile dijital tasarımlarını somut projelere dönüştürme deneyimi kazanıyor.

"İlerde çokça faydalanacağınız bir eğitim olacağından eminim"

Makine Hangar'a giderek eğitimlerinin ilk günlerinde öğrencileri yalnız bırakmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, derslere katılarak çocuk ve gençlerin heyecanlarına ortak oldu. Başkan Yüksel, öğrencilerle sohbet ederek hayallerindeki mesleği ve bu eğitimlerin hayallerini gerçekleştirmeleri yolunda ne şekilde fayda sağlayacağını sordu. Başkan Yüksel'e büyük bir heyecanla hayallerinden, gelecekte hayata geçirmek istedikleri projelerden bahseden çocuk ve gençler, bu olanağı kendilerine sundukları için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm projeleri çocukların ve gençlerin gözlerinde yanan umut dolu ateşi görme hayali ve şevki ile yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Gençlerimizin geleceğin dünyasına hazır bireyler olarak yetişmesini çok fazla önemsiyoruz, Makine Hangar projemizi de bu uğurda hayata geçirdik. Kartal'daki tüm projeleri, çocuklarımızın ve gençlerimizin gözlerinde yanan umut dolu ateşi görme hayali ve şevki ile yapıyoruz. Gözlerinizdeki bu ışık, bizlere yol göstermeye devam etsin, yeni projeleri bu şekilde büyük bir heyecanla üretmeye bizler de devam edeceğiz. Maker Eğitimleri ile de hayal gücünüzü, teknolojik becerilerinizi ve üretkenliklerinizi destekliyor vebunun için çalışıyoruz. Çok şey öğreneceğiniz ve ilerde çokça faydalanacağınız bir eğitim olacağından eminim, bu eğitim yolculuğunda sizlere başarılar diliyorum."

4 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında sürecek eğitimler, gençlerin güçlü bir geleceğe hazırlanmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Gençlere Teknoloji Eğitimleri - Son Dakika

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