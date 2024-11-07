Kartal Belediyesi'nden Kreş Öğretmenlerine Afet Eğitimi

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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, afet bilincini yaymak ve olası bir acil durumda daha etkin müdahale sağlamak amacıyla kreş öğretmenleri için afet eğitimi düzenledi.

Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından Arama Kurtarma Merkezi'nde kreş öğretmenlerine afet eğitimi verildi. Eğitimde, öğretmenler hem teorik hem de pratik beceriler kazandı.

Eğitimin teorik kısmında, Kartal Belediyesi Arama Kurtarma eğitmenleri, öğretmenlere afet durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiği hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı. Özellikle yangın, deprem gibi doğal afetlerde izlenecek güvenli adımlar, tahliye yöntemleri ve kriz yönetimi konularında katılımcılara bilgi aktarıldı. Eğitimin ikinci bölümünde ise öğretmenler, yangın söndürme konusunda uygulamalı eğitim aldı. Böylelikle yangın söndürücü kullanma tekniklerini ve yangına ilk müdahale yöntemlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Eğitim sırasında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç da öğretmenlere eşlik ederek sürece destek verdi.