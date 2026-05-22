Kartal Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım Hizmeti
Kartal Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

22.05.2026 12:08  Güncelleme: 13:46
Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların mezarlık ziyaretleri için 26-28 Mayıs 2026 tarihlerinde ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Servisler Kartal Meydanı'ndan hareket edecek.

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da mezarlık ziyareti yapacak vatandaşlar için ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Arife günü ile bayramın 1 ve 2'nci günü düzenlenecek seferlerle Kartallı vatandaşlar mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi mezarlıklarında yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için servisler, Kartal Meydanı'ndan (Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası önü) hareket edecek. 26, 27 ve 28 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak ücretsiz ring seferleriyle vatandaşlara ulaşım desteği sağlanacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kurban Bayramı'nda, yakınlarını kaybeden komşularımıza bayram süresince mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için ücretsiz ring seferlerimizi düzenliyoruz. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da tüm belediye ekiplerimiz, Kartallı komşularımızın bayramı huzurla geçirmeleri için çalışmalarını sürdürecek. Bu vesileyle tüm komşularımın Kurban Bayramı'nı kutluyor; aileleri ve sevdikleriyle birlikte sevgi dolu, sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

Kartal Meydanı'ndan (Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası önü) hareket edecek servislerin saatleri şöyle:

-Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli Mezarlıkları

Kalkış saatleri: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00

Dönüş saatleri: 10.45, 12.15, 13.45, 15.15, 16.45

-Osmangazi Mezarlığı

Kalkış saatleri: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

Dönüş saatleri: 11.00, 13.00, 15.00, 17.30

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Etkinlik, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
