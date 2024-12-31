Kartal Belediyesi'nden Minik Öğrencilere Yeni Yıl Ziyareti - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden Minik Öğrencilere Yeni Yıl Ziyareti

Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören öğrenciler, Başkan Yardımcısı Dilek Kars'ın katıldığı etkinlikte yeni yıl coşkusunu yaşadı. Kars, öğrencilere yeni yıl mesajı iletti ve eğlenceli etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.

31.12.2024 11:40  Güncelleme: 13:01
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören minik öğrenciler yeni yılda unutulmadı. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Merkez Kreş'i ziyaret eden Başkan Yardımcısı Dilek Kars, minik öğrencilerin yeni yıl heyecanına ortak oldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Kars, minik öğrencilerin yeni yıl heyecanına ortak oldu. Yeni yıl konsepti ile kreş binasını ve sınıflarını süsleyen çocuklara eşlik eden Başkan Yardımcısı Kars, onlara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in şu ifadeleri kullandığı yeni yıl mesajını iletti:

"Yeni yılda da eğlenceli etkinlik ve aktiviteleri sizlerle buluşturmaya söz veriyorum"

"Sevgili çocuklar, diliyorum ki yüreğinizdeki heyecan hiç eksilmesin, gözleriniz daima ışık saçsın. Sizler, geleceğe dair umutlarımızsınız. Sizlerin bu enerjisi ve yaratıcılığı, geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Gözlerinde ülkemizin aydınlık geleceğini gördüğümüz siz kıymetli kardeşlerimin yeni yılını kutluyor, yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Gökhan abiniz olarak yeni yılda da eğlenceli etkinlik ve aktiviteleri sizlerle buluşturmaya söz veriyorum. Sizler için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

Etkinlik boyunca çocuklarla keyifli vakit geçiren Dilek Kars, miniklerin hazırladığı süslemeleri inceledi ve onların hayal dünyasından çıkan renkli detaylara hayran kaldığını söyledi.

Kreş Müdürü Hilal Kıraç ve kreş öğretmenlerinin de katıldığı etkinlikte, minikler keyifli bir gün geçirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Minik Öğrencilere Yeni Yıl Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal Belediyesi'nden Minik Öğrencilere Yeni Yıl Ziyareti - Son Dakika
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