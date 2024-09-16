Kartal Belediyesi'nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Kartal Belediyesi, ilçedeki 24 ilkokulda öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi desteği sağlayarak ailelerin maddi yüklerini hafifletmeyi hedefliyor. Proje, eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla yürütülüyor.

16.09.2024 10:57  Güncelleme: 12:33
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, ilçedeki 24 ilkokulda belirlenen kontenjan dahilinde öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi desteği sağlıyor. Proje ile artan okul masraflarına katkı sunarak ailelerin üzerindeki maddi yükü hafifletmek amaçlanıyor.

Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan ve eğitim gören çocuklara yönelik yapılan kırtasiye desteğine bu yıl da devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen proje kapsamında, Kartal'daki 24 ilkokulda belirlenen bir kontenjan dahilinde öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi desteği sağlıyor. Proje ile artan okul masraflarına katkı sunarak ailelerin üzerindeki maddi yükü hafifletmek amaçlanıyor.

Proje kapsamında öğrencilere dağıtılan çanta ve kırtasiye setlerinde; defter, kalem, silgi, boya kalemleri gibi temel eğitim malzemeleri yer alıyor. Her öğrenciye ihtiyacına göre hazırlanan setler, çocukların okul ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda eğitime eşit erişim ilkesine de katkı sağlıyor. Kartal Belediyesi, bu destekle öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarına katkıda bulunmayı hedeflerken, velilerin de üzerindeki ekonomik baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

"Eğitime yapılan her destek, geleceğe yapılan bir yatırımdır"

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğitime yapılan her destek, geleceğe yapılan bir yatırımdır. Kartal Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitime en iyi şartlarda başlaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sosyal sorumluluk projesi, hem eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunuyor, hem de ailelerin okul döneminde karşılaştıkları zorlukları hafifletiyor. Proje kapsamında kırtasiye yardımları, belirlenen okullarda düzenli olarak dağıtılırken, çocukların yeni eğitim dönemine daha hazır başlamaları sağlanıyor. Kartal Belediyesi'nin bu adımı, eğitimde yerel yönetimlerin destekleyici rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni dönemde tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyor, eğitim hayatlarında Kartal Belediyesi olarak her zaman yanında olacağımızı vurguluyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği - Son Dakika

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