Kartal Belediyesi'nden Sağlık Çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı Ziyareti

(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık emekçilerini görev yaptıkları yerlerde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Kartal Belediyesi, Tıp Bayramı kapsamında ilçedeki sağlık çalışanlarını görev yaptıkları kurumlarda ziyaret etti. Sabah saatlerinde başlayan ziyaretlerde sağlık çalışanlarına teşekkür edilerek günleri kutlandı. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını ileten Kartal Belediyesi başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, ilçe genelindeki aile sağlığı merkezleri ve hastaneleri ziyaret ederek doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personeliyle bir araya geldi. Ziyaretler sırasında sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Kartal Belediyesi temsilcileri, mesleğin kutsallığına ve toplum üzerindeki hayati önemine vurgu yaptı.

"Kartal Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız"

Sağlık emekçilerinin özellikle zorlu süreçlerde üstlendiği "sağlık kalkanı" rolünün her türlü takdirin üzerinde olduğu ifade edilirken, Başkan Gökhan Yüksel'in şu mesajı paylaşıldı:

"Sağlıklı bir toplumun mimarı olan, insan hayatını her şeyin üstünde tutarak büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Kartal Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız."

Ziyaretlerde sağlık çalışanlarına çiçek ve hediyeler takdim edilerek bayramları kutlandı. Kartal Belediyesi heyeti, Başkan Gökhan Yüksel'in öncülüğünde ilçedeki sağlık altyapısına ve çalışanlarına yönelik desteklerinin her zaman devam edeceğini vurguladı. Ziyaretler, gün boyu süren yoğun bir programla ilçedeki tüm sağlık kuruluşlarında gerçekleştirildi.