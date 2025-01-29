Kartal Belediyesi Neyzen Tevfik'i Vefatının 72. Yılında Andı

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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi, düzenlediği törenle şair ve düşünce adamı Neyzen Tevfik'i (Tevfik Kolaylı) vefatının 72'nci yılında mezarı başında andı.

Kartal Belediyesi, şair Neyzen Tevfik'i düzenlediği törenle andı. Törene, Kartal Belediye Başkanvekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, çok sayıda birim müdürü ve Neyzen Tevfik'in sevenleri katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına törene katılarak konuşma yapan Başkanvekili Olcay Özgön, Neyzen Tevfik'in, bıraktığı eserler ve yaşamıyla insanların yoluna ışık tutmaya devam ettiğini söyledi.

"Dimdik duruşu, onu nesiller boyu örnek alınacak bir mücadele insanı kıldı"

Başkanvekili Özgön, şöyle konuştu:

"Bugün, büyük şair, düşünür ve ney virtüözü Neyzen Tevfik'i vefatının 72'nci yılında bir kez daha minnet, saygı ve özlemle anmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu anlamlı törende bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize Kartal Belediyesi adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Neyzen Tevfik, yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda hakikatin, özgürlüğün ve cesaretin sesiydi. Hicivleriyle, toplumsal çürümeye, adaletsizliğe ve ikiyüzlülüğe karşı dimdik duruşu, onu nesiller boyu örnek alınacak bir mücadele insanı kıldı. Bugün bile bıraktığı eserler, söylediği mısralar ve üflediği neyin sesi, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Onun sanatı, yalnızca döneminin değil, tüm zamanların yarasına merhem olacak derinlikte. Neyzen'in hayatı, sanatın nasıl bir vicdan mücadelesine dönüşebileceğinin kanıtıdır. O, şiirleriyle zalime karşı durdu, mazlumun yanında oldu ve hakikati haykırmaktan asla vazgeçmedi. Bugün burada, onun mezarı başında toplanmamız, yalnızca bir vefa borcu değil; aynı zamanda onun mirasını yaşatma sözümüzdür."

Anma törenine katılanlara teşekkür eden Başkanvekili Olcay Özgön daha sonra Neyzen Tevfik'in mezarına karanfil bıraktı.

Tören sonunda katılımcılara Kartal Belediyesi tarafından lokum ikramında bulunuldu.